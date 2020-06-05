"Тренировка здесь – это просто убийство": Зинченко – о конкуренции за место в Манчестер Сити

Легионер сборной Украины Александр Зинченко рассказал о трудовых буднях в английской команде.

"В Англии очень много игр, здесь играть одной обоймой невозможно, всегда есть ротация. Многие этого не понимает. Болельщики могут критиковать и писать что-то, но они просто не понимают, насколько здесь сложно играть.

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Да, находиться в такой команде, одной из лучших в мире – это кайф. Но с другой стороны, это очень сложно. В первую очередь психологически, потому что тренировки здесь – это просто убийство. Люди борются за место в составе. Попасть в число 18 игроков в заявке – это уже победа. Были случаи, когда Марез плохо тренировался и не попадал в заявку, хотя его покупали за 60 млн. Он был здоров, но не попадал по спортивным причинам.

Здесь очень сложно, ты никогда не должен давать слабину, всегда должен тренироваться и держать планку. Показывать свое недовольство, от того что не попал в заявку и не играешь, ты можешь только дома жене. Здесь ты вышел на поле, отработал, отпахал – и иди дальше обижайся. Нужно терпеть, ждать и никогда не сдаваться. И тогда все будет. Это банальные фразы, но это реально так и есть.

Меня подписывали в Манчестер Сити 58-м человеком для аренды. Представляете, сколько голодных пацанов, которые хотят быть в этой команде? Не надо думать, что тебя за красивые глаза будут ставить. Если ты получил шанс, то должен им воспользоваться, и у тебя практически нет права на ошибку. Здесь требования нереальные, а цели сверхвысокие. Одна-две ошибки могут стоить тебе очень дорого – потом будешь ждать своего шанса несколько игр", – сказал Зинченко в эфире YouTube-канала "Миля".

Напомним, Александр присоединился к Манчестер Сити в июле 2016 года. После годичной аренды в ПСВ сумел отвоевать место в основном составе команды и завоевал с "горожанами" два чемпионства подряд, Кубок и Суперкубок Англии, а также трижды победил в Кубке футбольной лиги.

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