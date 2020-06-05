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Зінченко розповів про досвід гри в Манчестер Сіті у центрі поля – Гвардіолу не вразило

11:18 564 Читать на русском
Зінченко розповів про досвід гри в Манчестер Сіті у центрі поля – Гвардіолу не вразило
Фабіан Делф та Олександр Зінченко / Фото Манчестер Сіті

Легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів, як головний тренер "містян" шукав для українця позицію.

"Чи ставив мене Гвардіола у центр? Один раз тренувався, спаринг був у нас з молодіжною командою. Там тайм відіграв, схоже, не підійшов.

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Я все життя грав у центрі, тут вже почав лівого захисника. Тут у мене навіть лівим захисником такі функції, що постійно граю з м'ячем ближче до центру. Роблю забігання. Залишаю нападника один в один. Мій нападник стоїть зі мною в центрі.

Я створюю простір, де він може один в один обіграти. Якщо ж нападник йде допомагати своєму крайньому захиснику, то я вже підходжу туди ближче до середини поля, де вже і пробити можна і подати. Якби ще удар у мене був, то можна було б і пробити", – розповів Зінченко Youtube-каналу "Міля".

Варто відзначити, у нинішньому сезоні АПЛ Зінченко провів 12 матчів.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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