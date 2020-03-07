Зинченко пропустит дерби против Манчестер Юнайтед – пессимистический прогноз британских СМИ

Британские эксперты не уверены в выходе Александра Зинченко в дерби Манчестера, которое пройдет 8 марта в рамках 29-го тура АПЛ.

Манчестер Юнайтед примет Манчестер Сити в центральном матче 29-го тура Премьер-лиги. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на "Футбол 24" 8 марта, начиная с 18:30.

Для подопечных Гвардиолы поединок не имеет крайне серьезного значения, поскольку "горожане" практически безнадежно отстали от Ливерпуля (19 очков по потерянным), поэтому испанец практически гарантированно не станет рисковать ключевыми игроками. Тем более, что Сити ожидает крайне напряженный график – в течение 11-ти дней Зинченко и Ко должны сыграть против МЮ, Арсенала, Бернли и Реала в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Именно встреча с мадридцами не без основания считается для Манчестер Сити приоритетной, даже с учетом выездной победы 2:1.

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По мнению журналистов из Manchester Evening News, Гвардиола не рискнет выпустить в дерби Кевина де Брюйне из-за определенных проблем со здоровьем. Вместо него прогнозируют выход с первых минут Фила Фодена. Александра Зинченко, который пропустил кубковый поединок против Шеффилд Уэнсдей, тоже не видят в стартовом составе, предпочитая Бенжамена Менди.

Ориентировочный состав Манчестер Сити на матч против Юнайтед по версии Manchester Evening News: Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди – Родри, Гюндоган, Бернарду Силва – Фоден, Агуэро, Стерлинг.

Представители Squawka также не верят в появление игрока сборной Украины в манчестерском дерби. Они прогнозируют следующий вариант стартовой 11-ки от Гвардиолы: Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Стоунз, Менди – Родри, Гюндоган, Бернарду Силва – Марез, Агуэро, Жезус.

По мнению британских СМИ, Гвардиола делает ставку на матч против Реала – именно тогда наставник планирует выставить сильнейший состав. С учетом дисквалификации из Лиги чемпионов именно этот турнир становится для действующих победителей АПЛ приоритетным. Тогда же свой шанс может получить и Зинченко – как известно, Менди не сыграет с Реалом из-за дисквалификации.

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