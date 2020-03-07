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Зінченко пропустить дербі проти Манчестер Юнайтед – песимістичний прогноз британських ЗМІ

13:47 751 Читать на русском
Зінченко пропустить дербі проти Манчестер Юнайтед – песимістичний прогноз британських ЗМІ
Олександр Зінченко у фіналі Кубка ліги / ФК Манчестер Сіті

Британські експерти не впевнені у виході Олександра Зінченка в дербі Манчестера, яке пройде 8 березня у рамках 29-го туру АПЛ.

 

Манчестер Юнайтед прийме Ман Сіті у центральному матчі 29-го туру Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на "Футбол 24" 8 березня, починаючи з 18:30.

Для підопічних Гвардіоли поєдинок не має вкрай серйозного значення, позаяк "містяни" практично безнадійно відстали від Ліверпуля (19 очок за втраченими), тому іспанець практично гарантовано не стане ризикувати ключовими гравцями. Тим більше, що Сіті очікує вкрай напружений графік – протягом 11-ти днів Зінченко та Ко повинні зіграти проти МЮ, Арсенала, Бернлі та Реала у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Саме зустріч з мадридцями небезпідставно вважається для Ман Сіті пріоритетною, навіть з урахуванням виїзної перемоги 2:1.

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На думку журналістів з Manchester Evening News, Гвардіола не ризикне випустити у дербі Кевіна де Брюйне через певні проблеми зі здоров'ям. Замість нього прогнозують вихід з перших хвилин Філа Фодена. Олександра Зінченка, який пропустив кубковий поєдинок проти Шеффілд Венсдей, теж не бачать у стартовому складі, віддаючи перевагу Бенжамену Менді.

Орієнтовний склад Ман Сіті на матч проти Юнайтед за версією Manchester Evening News: Едерсон – Вокер, Фернандінью, Отаменді, Менді – Родрі, Гюндоган, Бернарду Сілва – Фоден, Агуеро, Стерлінг.

Представники Squawka також не вірять в появу гравця збірної України у манчестерському дербі. Вони прогнозують наступний варіант стартової 11-ки від Гвардіоли: Едерсон – Вокер, Фернандінью, Стоунз, Менді – Родрі, Гюндоган, Бернарду Сілва – Марез, Агуеро, Жезус.

На думку британських ЗМІ, Гвардіола робить ставку на матч проти Реала – саме тоді наставник планує виставити найсильніший склад. З урахуванням дискваліфікації з Ліги чемпіонів саме цей турнір стає для чинних переможців АПЛ пріоритетним. Тоді ж свій шанс може отримати і Зінченко – як відомо, Менді не зіграє з Реалом через дискваліфікацію.

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