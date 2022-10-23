Александр Зинченко уже в который раз только по словам Артеты близок к возвращению. Украинец не попадает в заявку из-за травмы уже на 6 поединок подряд. Интересно, что его место занял номинальный правый фулбек Томиясу. Матч, как и онлайн-трансляция Саутгемптон – Арсенал на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Именно левый фланг больше всего терроризировал оборону "святых" с первых же минут. Главным актером выступал Джака, который излюбил смещаться в эту зону. Гранит пасовал под удар Эдегору, обыгрывался с Жезусом, а забил после прострела Уайта.

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Жезус и Сака попытались выпросить пенальти и острый стандарт. Судью их картинные падения не очень впечатлили, а Букайо еще и желтая досталась за симуляцию. А вот Мартинелли показал, как надо. Габриэл продрался сквозь 4 оппонентов, цеплявших его, и лишь выставленная нога от 5 соперника помешала точно пробить. Сака несколько раз неплохо врывался в штрафную, но дальше просто дарил мячи соперникам. Саутгемптон пытался чем-то отвечать, однако только заблокированный выстрел Арибо тянул на хоть какую-то остроту.

Granit Xhaka created more chances (3) and had more shots on target (2) than any other player in the first half vs. Southampton.



And he also scored a rare right-footed goal. pic.twitter.com/hqM1blfRLJ — Squawka (@Squawka) October 23, 2022

После курьезного рикошета от Чалеты-Цара снаряд отлетел к гостям, и Жезус разыграл тонкую стеночку с Эдегором. А дальше бразилец упустил очередной 100-процентный момент, банально влупив прямо в Базуну. Арсенал сметал Саутгемптон в первой трети тайма, а дальше несколько забуксовал. И все равно сразу у 3 "канониров" (Жезус, Эдегор, Мартинелли) по 4 контакта с мячом в чужой штрафной. Это столько же, сколько у всей команды Хазенхюттля за 1 тайм. Герой тайма – единственный, чье имя светится на табло. Джака создал 3 момента, 2 раза пробивал в створ ворот. Хотя Эдегор и Уайт, тоже впечатлявшие остротой, где-то рядом.

Эльюнусси после навеса Стюарта Армстронга с левого фланга упустил отличный шанс расстрелять ворота с убойной дистанции, попав в Мартинелли. Норвежец исправился у своих ворот, заблокировав удар Жезуса. Снова отмечаем пас на ход от Эдегора. Сака очень неудачно пробивал из-за пределов штрафной. Первые попытки обострить от Арсенала после перерыва аж в районе 60 минуты. А, так это только надо было поменяться ролями главным героям атаки "святых". Эльянусси дважды издевательски легко отыграл Томиясу и отдал за спины, Армстронг не менее дерзко пробил мимо голкипера лондонцев.

Хозяева поймали волну и начинают вдавливать "канониров" в их штрафную. Несколько ударов подряд, спасает Рэмсдейл. Артета решил перевести Томиясу направо. Тирни заменил Уайта. Также Нкетиа вышел вместо Мартинелли. У хозяев на поле впервые в сезоне появился бывший вингер Арсенала Уолкотт. Тирни как раз досталось от Тео. Шотландский защитник держится за колено. В одном из следующих эпизодов Тирни еще и болезненный удар по шее получил.

Только оправился левый фулбек, как выдал, казалось, идеальный ассист на Эдегора. Норвежец в касание забил, но перед пасом спартнера снаряд все же полностью пересек лицевую линию. Эдегор выводит в штрафную еще одного партнера. Нкетиа также отказывается попадать. В целом же абсолютно логичная ничья. Каждый из соперников не наиграл и на 1 ожидаемый гол. Арсенал набирает 28 очков, снова подпуская Манчестер Сити на расстояние одной победы (а у лидеров АПЛ еще перенесенный личный матч впереди!). Саутгемптон с 12 баллами выбирается на 15 место.

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