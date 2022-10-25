Киран Тирни может воссоединиться с Унаи Эмери в Астон Вилле, сообщает Football London.

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Испанец вчера возглавил кризисных бирмингемцев и явно попросит усиление уже зимой. Именно Эмери подписывал Тирни в Арсенал три года назад. Шотландец считался одним из ключевых игроков "канониров", хотя и часто получал травмы. В нынешней кампании положение Тирни стало еще хуже – позицию левого защитника приходится делить с новичком Александром Зинченко и универсалом Такехиро Томиясу. Киран далеко не всегда выходит из старта, поэтому может решиться на смену клубной прописки.

Интересно, что раньше Астон Вилла помогла другому украинцу – Виталию Миколенко. В январе этого года бирмингемцы приобрели Люку Диня у Эвертона, а на место француза пришел воспитанник Динамо.

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