Зинченко прооперирован в Барселоне

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"Вербіч зривався, робив багато зайвого – він "перегорів": чому нічиї Динамо та Олександрії – це небо і земля
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Два украинца попали в символическую сборную 3-го тура Лиги Европы по версии УЕФАЛига Европы — 12:09 101
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"Даже таксисты знали, благодаря чему можно обыграть Копенгаген", или Киев – загадка природы: реакция на провал ДинамоЛига Европы — 11:30 308
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Динамо – Копенгаген: Михайличенко проиграл дуэль тренеров, неожиданные игроки матча, странный судья и провал динамовцаЛига Европы — 03:45 5138