Зинченко прооперирован в Барселоне

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко восстанавливается после операции на колене.

Александру Зинченко прооперировали травмированное колено в одной из клиник Барселоны.

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"На пути к восстановлению", – сообщил украинец в своем Instagram. Отметим, что это повреждение помешало Зинченко сыграть в матче Лиги чемпионов против Аталанты.

К слову, Зинченко провел 9 матчей в составе Манчестер Сити в этом сезоне, отметившись результативными действиями.

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