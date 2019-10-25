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Зинченко прооперирован в Барселоне

12:00 209 Читати українською
Зинченко прооперирован в Барселоне
Александр Зинченко / Reuters

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко восстанавливается после операции на колене.

Александру Зинченко прооперировали травмированное колено в одной из клиник Барселоны.

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"На пути к восстановлению", – сообщил украинец в своем Instagram. Отметим, что это повреждение помешало Зинченко сыграть в матче Лиги чемпионов против Аталанты.

К слову, Зинченко провел 9 матчей в составе Манчестер Сити в этом сезоне, отметившись результативными действиями.

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Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Теги
Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Украина Украина Англия Александр Зинченко Александр Зинченко
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