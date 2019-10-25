Зінченко прооперований в Барселоні

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"Вербіч зривався, робив багато зайвого – він "перегорів": чому нічиї Динамо та Олександрії – це небо і земля
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Двоє українців потрапили до символічної збірної 3-го туру Ліги Європи за версією УЄФАЛіга Європи — 12:09 679
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"Навіть таксисти знали, завдяки чому можна обіграти Копенгаген", або Київ – загадка природи: реакція на провал ДинамоЛіга Європи — 11:30 2767
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Яремчук та Шабанов потрапили у символічну збірну тижня в Лізі Європи за версією WhoscoredЛіга Європи — 11:13 617
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Україна зберегла десяте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки внеску усіх своїх представників у єврокубкахЛіга чемпіонів — 09:55 2552