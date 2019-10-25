Зінченко прооперований в Барселоні

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відновлюється після операції на коліні.

Олександру Зінченку прооперували травмоване коліно в одній із клінік Барселони.

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"На шляху до відновлення", – повідомив українець у своєму Instagram. Зазначимо, що це пошкодження завадило Зінченку зіграти у матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти.

До слова, Зінченко провів 9 матчів у складі Манчестер Сіті в цьому сезоні, не відзначившись результативними діями.

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