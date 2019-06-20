Зинченко прокомментировал продление контракта с Манчестер Сити

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко отреагировал на подписание нового контракта с клубом.

"Трудно передать, насколько я счастлив продлить контракт. Этот клуб дает игрокам все для улучшения и развития, поэтому быть здесь следующие 5 лет – это честь.

Зинченко подписал долгосрочный контракт с Манчестер Сити – "горожане" презентовали событие эффектным видео с украинцем

Этот сезон показал, что мы построены для успеха. Прекрасно быть вовлеченным в историческую кампанию, и я это никогда не забуду.

Но сейчас я сосредоточен на последующие годы и знаю, что впереди больше хороших моментов", – цитирует Зинченко официальный сайт Манчестер Сити.

"Не травмируй, он нам нужен": Зинченко стал жертвой троллинга конкурента из Ман Сити и фанов – фото, порвавшее всех