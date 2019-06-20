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Зинченко прокомментировал продление контракта с Манчестер Сити

14:57 9 Читати українською
Зинченко прокомментировал продление контракта с Манчестер Сити
Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко отреагировал на подписание нового контракта с клубом.

"Трудно передать, насколько я счастлив продлить контракт. Этот клуб дает игрокам все для улучшения и развития, поэтому быть здесь следующие 5 лет – это честь.

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Этот сезон показал, что мы построены для успеха. Прекрасно быть вовлеченным в историческую кампанию, и я это никогда не забуду.

Но сейчас я сосредоточен на последующие годы и знаю, что впереди больше хороших моментов", – цитирует Зинченко официальный сайт Манчестер Сити.

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