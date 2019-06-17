"Не травмируй, он нам нужен": Зинченко стал жертвой троллинга конкурента из Ман Сити и фанов – фото, порвавшее всех

Александр Зинченко не имеет покоя от своего конкурента в борьбе за место левого защитника чемпионов Англии. Манчестер Сити снова показал себя веселой бандой, а его болельщики, даже насмехаясь, показывают свою любовь к украинцу.
Свежая история начинается с фото, которое опубликовал Кевин де Брюйне в соцсетях. Бельгийский полузащитник, которого часто путают с Зинченко, подбрасывает вверх своего 3-летнего ребенка в бассейне. Довольно неосторожное обращение с маленьким Мейсоном Милианом, скажем мы вам! Впрочем, оно сильно повеселило левого защитника команды Бенжамена Менди и фанатов Манчестер Сити.
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Отметим, что бельгиец и украинец регулярно подкалывают друг друга по поводу внешнего сходства, а в феврале 2018-го после одного из матчей они даже в шутку выясняли, кто из них более непривлекателен. К слову, по последним сообщениям, новый контракт Зинченко и Манчестер Сити должны подписать уже где-то после 1 июля.
"Бросаю своего малыша, словно баскетбольный мяч, потому что мы скучаем по сезону НБА", – пост КДБ набрал 95 тысяч сердечек и более 18 тысяч ретвитов. И тут понеслось.
"Не травмируй Зинченко перед стартом сезона, приятель".
Переработка от фанатов символизирует идеальную точность де Брюйне во всем.
"Ты не должен вот так бросать Зинченко. Он наш единственный готовый левый защитник".
"Какой отец, такой сын". Зинченко в похожем стиле праздновал во время матча Манчестер Сити.
"Кевин, нееееет". Болельщики нашли сходство с мультфильмом Король Лев, где маленького львенка показывают с вершины всем другим зверям.
Рядовой маме ребенка вряд ли это показалось бы безопасным, не говоря уже о самом малыше.
"Только будь осторожен, приятель. Нам нужен Зинни в составе".
Троллят и самого полузащитника сборной Бельгии. "То же самое, Кев. Я пнул своего малого, потому что мы скучаем по АПЛ".
Болельщики Сити в шутку угрожают, что позвонят в службу защиты прав детей. А кто-то просто использует знаменитую гифку с шокированным Гвардиолой.
Досталось и Стерлингу, фото падения которого тоже пригодилось любителям фотошопа.
Некоторые вспомнили знаменитое фото альбома группы Нирвана Nevermind, где малыш плавает под водой.
Другие даже переделали ее, использовав фото лидера сборной Украины.
Бенжамен Менди прокомментировал фото де Брюйне: "Бедняга Зинченко". Француз запустил новую волну троллинга. Его комментарий набрал почти столько же лайков и ретвитов, что и само фото отца с сыном.
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