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"Не травмируй, он нам нужен": Зинченко стал жертвой троллинга конкурента из Ман Сити и фанов – фото, порвавшее всех

13:24 512 Читати українською
"Не травмируй, он нам нужен": Зинченко стал жертвой троллинга конкурента из Ман Сити и фанов – фото, порвавшее всех
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Тарас Котив Тарас Котив

Александр Зинченко не имеет покоя от своего конкурента в борьбе за место левого защитника чемпионов Англии. Манчестер Сити снова показал себя веселой бандой, а его болельщики, даже насмехаясь, показывают свою любовь к украинцу.

Свежая история начинается с фото, которое опубликовал Кевин де Брюйне в соцсетях. Бельгийский полузащитник, которого часто путают с Зинченко, подбрасывает вверх своего 3-летнего ребенка в бассейне. Довольно неосторожное обращение с маленьким Мейсоном Милианом, скажем мы вам! Впрочем, оно сильно повеселило левого защитника команды Бенжамена Менди и фанатов Манчестер Сити.

Зинченко рассказал, за что не любит де Брюйне

Отметим, что бельгиец и украинец регулярно подкалывают друг друга по поводу внешнего сходства, а в феврале 2018-го после одного из матчей они даже в шутку выясняли, кто из них более непривлекателен. К слову, по последним сообщениям, новый контракт Зинченко и Манчестер Сити должны подписать уже где-то после 1 июля.

"Бросаю своего малыша, словно баскетбольный мяч, потому что мы скучаем по сезону НБА", – пост КДБ набрал 95 тысяч сердечек и более 18 тысяч ретвитов. И тут понеслось.

"Не травмируй Зинченко перед стартом сезона, приятель".

Переработка от фанатов символизирует идеальную точность де Брюйне во всем.

"Ты не должен вот так бросать Зинченко. Он наш единственный готовый левый защитник".

"Какой отец, такой сын". Зинченко в похожем стиле праздновал во время матча Манчестер Сити.

"Кевин, нееееет". Болельщики нашли сходство с мультфильмом Король Лев, где маленького львенка показывают с вершины всем другим зверям.

Рядовой маме ребенка вряд ли это показалось бы безопасным, не говоря уже о самом малыше.

"Только будь осторожен, приятель. Нам нужен Зинни в составе".

Троллят и самого полузащитника сборной Бельгии. "То же самое, Кев. Я пнул своего малого, потому что мы скучаем по АПЛ".

Болельщики Сити в шутку угрожают, что позвонят в службу защиты прав детей. А кто-то просто использует знаменитую гифку с шокированным Гвардиолой.

Досталось и Стерлингу, фото падения которого тоже пригодилось любителям фотошопа.

Некоторые вспомнили знаменитое фото альбома группы Нирвана Nevermind, где малыш плавает под водой.

Другие даже переделали ее, использовав фото лидера сборной Украины.

Бенжамен Менди прокомментировал фото де Брюйне: "Бедняга Зинченко". Француз запустил новую волну троллинга. Его комментарий набрал почти столько же лайков и ретвитов, что и само фото отца с сыном.

Очевидно, не такой уж и бедняга. Фанаты припомнили Менди фото украинца с журналисткой, с которой тот начал официально встречаться.

Влада Седан: соблазнительная журналистка, которая влюбила в себя Зинченко и тысячи фанатов сборной Украины

Менди также не обошли вниманием: "О да, бедный Зинченко. Должен каждую неделю играть на месте левого защитника, потому что ты никогда, черт побери, не готов выйти на поле".

"Какого черта, неужели Зинченко не знает, что он единственный наш надежный левый бек. Что он вытворяет, прыгая настолько высоко в воздух?"

"Я не знал, что Зинченко является сыном КДБ. Теперь вижу сходство".

И куда же без культовой гифки Зинченко в стиле Майкла Джексона.

Кто-то это увидел вот так

А можно было бы и так еще

Или в более жуткой версии.

Зинченко в роли Балотелли, который однажды надел футболку с надписью "Почему всегда я?"

Ну, а тем временем у Зинченко было свое фото дня с любимым – всем любви!

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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