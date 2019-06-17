"Не травмируй, он нам нужен": Зинченко стал жертвой троллинга конкурента из Ман Сити и фанов – фото, порвавшее всех

Зинченко и Влада Седан – первое совместное селфи новоиспеченной пары, о которой уже погудел Манчестер Сити

Александр Зинченко не имеет покоя от своего конкурента в борьбе за место левого защитника чемпионов Англии. Манчестер Сити снова показал себя веселой бандой, а его болельщики, даже насмехаясь, показывают свою любовь к украинцу.

Свежая история начинается с фото, которое опубликовал Кевин де Брюйне в соцсетях. Бельгийский полузащитник, которого часто путают с Зинченко, подбрасывает вверх своего 3-летнего ребенка в бассейне. Довольно неосторожное обращение с маленьким Мейсоном Милианом, скажем мы вам! Впрочем, оно сильно повеселило левого защитника команды Бенжамена Менди и фанатов Манчестер Сити.

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Отметим, что бельгиец и украинец регулярно подкалывают друг друга по поводу внешнего сходства, а в феврале 2018-го после одного из матчей они даже в шутку выясняли, кто из них более непривлекателен. К слову, по последним сообщениям, новый контракт Зинченко и Манчестер Сити должны подписать уже где-то после 1 июля.

"Бросаю своего малыша, словно баскетбольный мяч, потому что мы скучаем по сезону НБА", – пост КДБ набрал 95 тысяч сердечек и более 18 тысяч ретвитов. И тут понеслось.

Don't injure Zinchenko before the season starts mate — M A Y H E M (@ThisMeansW4r) 16 червня 2019 р.

"Не травмируй Зинченко перед стартом сезона, приятель".

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