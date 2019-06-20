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Зінченко прокоментував продовження контракту з Манчестер Сіті

14:57 950 Читать на русском
Зінченко прокоментував продовження контракту з Манчестер Сіті
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відреагував на підписання нового контракту з клубом.

"Важко передати, наскільки я щасливий продовжити контракт. Цей клуб дає гравцям усе для покращення та розвитку, тому бути тут наступні 5 років – це честь.

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Цей сезон показав, що ми побудовані для успіху. Чудово бути залученим до історичної кампанії, і я це ніколи не забуду.

Але зараз я зосереджений на наступних роках і знаю, що попереду більше хороших моментів", – цитує Зінченка офіційний сайт Манчестер Сіті.

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