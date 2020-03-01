Манчестер Сити выиграл Кубок лиги, добыв тяжёлую победу над Астон Виллой – Зинченко провёл полный матч

Финал Кубка Лиги подарил болельщикам нервное противостояние, в котором несколько сильнее оказались подопечные Пепа Гвардиолы.

Пеп Гвардиола довольно прогнозируемо дал отдохнуть лидерам своей команды, хотя основной состав всё равно выглядел мощно – в нём нашлось место Стерлингу, Давиду Силве, Агуэро, Родри и Гюндогану. Вышел на поле и Зинченко, для которого финал Кубка лиги стал очень важным шансом доказать свою конкурентоспособность. Астон Вилла ожидаемо выставила основу.

Первая половина первого тайма не впечатлила болельщиков голевыми моментами и скоростями. Единственный действительно опасный эпизод случился на 3-й минуте, когда Эль-Гази замыкал подачу с правого фланга ударом головой – над перекладиной. В течение последующих 38 минут этот удар станет для бирмингемцев единственным светлым пятном в атаке, а вот Сити с каждой минутой захватывал контроль над игрой. Так, ещё на 10-й минуте Агуэро пробивал после навеса на линию вратарской, а Зинченко перед этим стрелял из-за пределов штрафной с рикошетом. В обоих случаях мяч пролетал мимо ворот.

На 20-й же минуте Сити открыл счёт: Стерлинг прошёл по левому флангу, развернулся и отдал передачу в зону перед штрафной площадкой на Родри, а тот исполнил навес в район правой штанги на Фодена – Фил же сбросил мяч под удар Агуэро. 0:1! На 27-й Фоден мог добавить к ассисту гол, приняв шикарную диагональ от Зинченко и выстрелив с правого края штрафной, однако мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги. Кроме того, по воротам били Стерлинг (мимо ближнего угла) и Агуэро (с близкой дистанции в Мингза).

Давление Манчестер Сити вполне логично привело ко второму взятию ворот Астон Виллы. Гол получился простым: "горожане" на 30-й минуте заработали угловой, Гюндоган исполнил подачу, а Родри, оторвавшись от Жильбера, замкнул ударом головой – 2:0. После этого подопечные Пепа провели ещё ряд атак, в которых выделялись Зинченко и Стерлинг, однако бирмингемцам удавалось отбиться. Действующие чемпионы несколько страдали от желания разыграть атаку до последнего.

А вот Астон Вилла ничего не выдумывала. На 41-й минуте команда Дина Смита просто наказала именитого соперника за расточительность и расконцентрацию: Стоунз потерял мяч перед своей штрафной, Эль Гази прошёл по левому флангу и подал в центр штрафной на Саматту, а тот пробил головой – 1:2 Зинченко был накрывать Мбвану, хотя и к Фернандиньо возникают претенезии. В конце концов, именно с этим боевым счётом команды и ушли на перерыв.

На старте второго тайма Манчестер Сити накрыл Астон Виллу высоким прессингом, однако контроль территории ничего не давал "горожанам". Единственный действительно голевой момент в первые 15 минут случился после подачи со штрафного и выноса Мингза прямо на Фодена – Фил выстрелил с отскоком от газона, но мяч пролетел рядом с правой штангой. Кроме того, темп игры оставался невысоким, поэтому Пеп на 59-й минуте решился бросить в бой де Брюйне.

Выход Кевина на несколько минут ускорил игру Манчестер Сити, подарив несколько перспективных атак, но агрессия "синих" продолжалась недолго. Более того: в середине второго тайма опасных моментов вообще не возникало, кроме подачи с углового на 74-й минуте с замыканием Родри – Ньюланд вытащил мяч из левого нижнего угла. Также был неточный дальний удар Де Брюйне, но в целом Астон Вилле удавалось держать соперника на дистанции. Правда, бирмингемцы и сами ничего, кроме нескольких стандартов, не создали.

В последние десять минут основного времени "вилланам" нужно было идти вперёд, но заключительный период встречи оставался за "горожанами". Так, на 81-й минуте Агуэро мог поставить точку в противостоянии, пробив метров с восьми после навеса Бернарду Силвы с левого края штрафной – мяч попал во внешнюю сторону сетки. Кроме того, по воротам Нюланда с дистанции стреляли Уокер (заблокировано) и Стерлинг (выше ворот), а Жезус на 87-й минуте ворвался на край штрафной, качнул защитника и пробил с рикошетом – удар накрыли, но там и офсайд был.

На 89-й минуте Астон Вилла получила шанс сравнять счёт, но Манчестер Сити спас Браво – он перевёл удар Энгельса головой в штангу собственных ворот. Подопечные Пепа через минуту ответили контратакой с прострелом на левый край штрафной и замыканием Бернарду Силвы низом метров с 14-ти, но здесь уже Нюланд был героем. В конце концов, был и финальный навал Виллы с походом Нюланда в штрафную Сити, но ничего не получилось. Финальный свисток зафиксировал победу Манчестера.