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Манчестер Сити выиграл Кубок лиги, добыв тяжёлую победу над Астон Виллой – Зинченко провёл полный матч

20:25 213 Читати українською
Манчестер Сити выиграл Кубок лиги, добыв тяжёлую победу над Астон Виллой – Зинченко провёл полный матч
Астон Вилла – Манчестер Сити: отчет на финал Кубка лиги

Финал Кубка Лиги подарил болельщикам нервное противостояние, в котором несколько сильнее оказались подопечные Пепа Гвардиолы.

41’ Мбвана Саматта
 
Серхио Агуэро 20’
Родри 30’
20’ Серхио Агуэро
30’ Родри
41’ Мбвана Саматта

Пеп Гвардиола довольно прогнозируемо дал отдохнуть лидерам своей команды, хотя основной состав всё равно выглядел мощно – в нём нашлось место Стерлингу, Давиду Силве, Агуэро, Родри и Гюндогану. Вышел на поле и Зинченко, для которого финал Кубка лиги стал очень важным шансом доказать свою конкурентоспособность. Астон Вилла ожидаемо выставила основу.

Первая половина первого тайма не впечатлила болельщиков голевыми моментами и скоростями. Единственный действительно опасный эпизод случился на 3-й минуте, когда Эль-Гази замыкал подачу с правого фланга ударом головой – над перекладиной. В течение последующих 38 минут этот удар станет для бирмингемцев единственным светлым пятном в атаке, а вот Сити с каждой минутой захватывал контроль над игрой. Так, ещё на 10-й минуте Агуэро пробивал после навеса на линию вратарской, а Зинченко перед этим стрелял из-за пределов штрафной с рикошетом. В обоих случаях мяч пролетал мимо ворот.

На 20-й же минуте Сити открыл счёт: Стерлинг прошёл по левому флангу, развернулся и отдал передачу в зону перед штрафной площадкой на Родри, а тот исполнил навес в район правой штанги на Фодена – Фил же сбросил мяч под удар Агуэро. 0:1! На 27-й Фоден мог добавить к ассисту гол, приняв шикарную диагональ от Зинченко и выстрелив с правого края штрафной, однако мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги. Кроме того, по воротам били Стерлинг (мимо ближнего угла) и Агуэро (с близкой дистанции в Мингза).

Давление Манчестер Сити вполне логично привело ко второму взятию ворот Астон Виллы. Гол получился простым: "горожане" на 30-й минуте заработали угловой, Гюндоган исполнил подачу, а Родри, оторвавшись от Жильбера, замкнул ударом головой – 2:0. После этого подопечные Пепа провели ещё ряд атак, в которых выделялись Зинченко и Стерлинг, однако бирмингемцам удавалось отбиться. Действующие чемпионы несколько страдали от желания разыграть атаку до последнего.

А вот Астон Вилла ничего не выдумывала. На 41-й минуте команда Дина Смита просто наказала именитого соперника за расточительность и расконцентрацию: Стоунз потерял мяч перед своей штрафной, Эль Гази прошёл по левому флангу и подал в центр штрафной на Саматту, а тот пробил головой – 1:2 Зинченко был накрывать Мбвану, хотя и к Фернандиньо возникают претенезии. В конце концов, именно с этим боевым счётом команды и ушли на перерыв.

На старте второго тайма Манчестер Сити накрыл Астон Виллу высоким прессингом, однако контроль территории ничего не давал "горожанам". Единственный действительно голевой момент в первые 15 минут случился после подачи со штрафного и выноса Мингза прямо на Фодена – Фил выстрелил с отскоком от газона, но мяч пролетел рядом с правой штангой. Кроме того, темп игры оставался невысоким, поэтому Пеп на 59-й минуте решился бросить в бой де Брюйне.

Выход Кевина на несколько минут ускорил игру Манчестер Сити, подарив несколько перспективных атак, но агрессия "синих" продолжалась недолго. Более того: в середине второго тайма опасных моментов вообще не возникало, кроме подачи с углового на 74-й минуте с замыканием Родри – Ньюланд вытащил мяч из левого нижнего угла. Также был неточный дальний удар Де Брюйне, но в целом Астон Вилле удавалось держать соперника на дистанции. Правда, бирмингемцы и сами ничего, кроме нескольких стандартов, не создали.

В последние десять минут основного времени "вилланам" нужно было идти вперёд, но заключительный период встречи оставался за "горожанами". Так, на 81-й минуте Агуэро мог поставить точку в противостоянии, пробив метров с восьми после навеса Бернарду Силвы с левого края штрафной – мяч попал во внешнюю сторону сетки. Кроме того, по воротам Нюланда с дистанции стреляли Уокер (заблокировано) и Стерлинг (выше ворот), а Жезус на 87-й минуте ворвался на край штрафной, качнул защитника и пробил с рикошетом – удар накрыли, но там и офсайд был.

На 89-й минуте Астон Вилла получила шанс сравнять счёт, но Манчестер Сити спас Браво – он перевёл удар Энгельса головой в штангу собственных ворот. Подопечные Пепа через минуту ответили контратакой с прострелом на левый край штрафной и замыканием Бернарду Силвы низом метров с 14-ти, но здесь уже Нюланд был героем. В конце концов, был и финальный навал Виллы с походом Нюланда в штрафную Сити, но ничего не получилось. Финальный свисток зафиксировал победу Манчестера.

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