Зинченко в третий раз подряд выиграл с Манчестер Сити Кубок лиги – видеообзор победы над Астон Виллой

Манчестер Сити обыграл Астон Виллу в финале Кубка английской лиги и выиграл трофей в третий раз подряд. Смотрите видео голов и обзор матча Астон Вилла – Манчестер Сити (1:2).

Матч Астон Вилла – Манчестер Сити стартовал в 18:30 по Киеву. Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл весь поединок на позиции левого защитника.

Манчестер Сити выиграл Кубок лиги, одержав трудную победу над Астон Виллой – Зинченко провел полный матч

"Горожане" открыли счет на 20-й минуте – Агуэро забил после передачи Фодена. Подопечные Гвардиолы не сбавили обороты и увеличили свое преимущество благодаря голу Родри, который замкнул подачу с углового. Впрочем, еще в первом тайме Саматта опередил Зинченко и Фернандиньо и отыграл один гол.

Второй тайм поединка голов не принес. Манчестер Сити и Александр Зинченко выигрывают Кубок английской лиги третий год подряд.