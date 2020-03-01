toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

Зинченко в третий раз подряд выиграл с Манчестер Сити Кубок лиги – видеообзор победы над Астон Виллой

21:05 199 Читати українською
Зинченко в третий раз подряд выиграл с Манчестер Сити Кубок лиги – видеообзор победы над Астон Виллой
Астон Вилла – Манчестер Сити – видео голов и обзор матча 1 марта 2020

Манчестер Сити обыграл Астон Виллу в финале Кубка английской лиги и выиграл трофей в третий раз подряд. Смотрите видео голов и обзор матча Астон Вилла – Манчестер Сити (1:2).

41’ Мбвана Саматта
 
Серхио Агуэро 20’
Родри 30’
20’ Серхио Агуэро
30’ Родри
41’ Мбвана Саматта

Матч Астон Вилла – Манчестер Сити стартовал в 18:30 по Киеву. Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл весь поединок на позиции левого защитника.

Манчестер Сити выиграл Кубок лиги, одержав трудную победу над Астон Виллой – Зинченко провел полный матч

"Горожане" открыли счет на 20-й минуте – Агуэро забил после передачи Фодена. Подопечные Гвардиолы не сбавили обороты и увеличили свое преимущество благодаря голу Родри, который замкнул подачу с углового. Впрочем, еще в первом тайме Саматта опередил Зинченко и Фернандиньо и отыграл один гол.

Второй тайм поединка голов не принес. Манчестер Сити и Александр Зинченко выигрывают Кубок английской лиги третий год подряд.

blog_ava
Шаран жестко наказал игрока Александрии после ничьей со Львовом
08:35
1265
Теги
Главное Видеоновости Украинцы за рубежом Астон Вилла - Манчестер Сити Англия Кубок английской лиги Кубок английской лиги 2019/20 Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Астон Вилла Астон Вилла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
57
мин
Портсмут
21:45
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук