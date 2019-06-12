Зинченко продлит контракт с Манчестер Сити – известен срок нового соглашения

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко ближайшее время поставит подпись под новым соглашением с клубом.

Манчестер Сити договорился с Александром Зинченко о продлении контракта, сообщает The Telegraph.

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Новое соглашение 22-летнего украинца с "горожанами" будет рассчитано на 5 лет. Об официальном подписании контракта клуб объявит в ближайшее время.

Напомним, Александр своей игрой убедил главного тренера Сити Хосепа Гвардиолу, что заслуживает место в стартовом составе, поэтому во второй половине сезона Зина был практически незаменимым левым защитником "горожан".

В сезоне АПЛ 2018/19 Зинченко провел 14 матчей, в которых сумел отличиться тремя ассистами.

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