Влада Седан: соблазнительная журналистка, которая влюбила в себя Зинченко и тысячи фанатов сборной Украины

Самая громкая "амурная" история украинского футбола за последние годы.

Ключевой хавбек сборной Украины, а с недавних пор основной защитник Манчестер Сити Александр Зинченко всегда старался скрывать свою личную жизнь. 22-летний игрок мотивировал это тем, что отношения будут отвлекать его от футбола, и его трудно упрекнуть в этом. За последний сезон Зина совершил невероятный прогресс в своей карьере и стал одним из незаменимых игроков как в национальной команде, так и в "дрим-тим" Хосепа Гвардиолы.

И вот пришло время "открыть карты". Символично, что это произошло после триумфа подопечных Шевченко над сербами (5:0), где Александр сыграл одну из главных ролей. Молодой хавбек в микст-зоне давал комментарий после поединка привлекательной журналистке, а потом не сдержался и поцеловал девушку. Вынуждены отметить, что "потерпевшая" не слишком сопротивлялась от приставаний Зинченко.

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Блондинку зовут Влада Щеглова, более известная под псевдонимом Влада Седан. Девушка стала известной после Евро-2016. Фотокорреспонденты тогда нашли красавицу на французских трибунах. Влада пыталась скрыть свою красоту футболкой национальной команды и "желто-синими" аксессуарами, что сразу сделало барышню неким символом сборной Украины.

Известность после чемпионата Европы никуда не исчезла. Седан уже длительное время работает корреспондентом на ТК Футбол 1/2 и хорошо знакома украинскому болельщику. Как и давно знакома Зинченко. Новая пара ранее "светилась" на общих фото с отдыха, правда тогда Влада была пассией друга Зинченко – Андрея Борячука, который принадлежит Шахтеру и выступает за Мариуполь на правах аренды.

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Александр не смог скрыть правды после горячего поцелуя в прямом эфире и признался об отношениях с Седан. Желаем звездной паре страстной любви, а тем временем имеем возможность оценить, что именно соблазнило Зинченко у его новой избранницы.

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