Зінченко продовжить контракт з Манчестер Сіті – відомий термін нової угоди

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко найближчим часом поставить підпис під новою угодою з клубом.

Манчестер Сіті домовився із Олександром Зінченком щодо продовження контракту, повідомляє The Telegraph.

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Нова угода 22-річного українця з "містянами" буде розрахована на 5 років. Про офіційне підписання контракту клуб оголосить найближчим часом.

Нагадаємо, Олександр своєю грою переконав головного тренера Сіті Хосепа Гвардіолу, що заслуговує на місце в стартовому складі, тому в другій половині сезону Зіна був практично незамінним лівим захисником "містян".

У сезоні АПЛ 2018/19 Зінченко провів 14 матчів, в яких зумів відзначитись трьома асистами.

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