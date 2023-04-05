Александр Зинченко в игре против Лидса / AP

Зинченко совершает фол в среднем каждые 583 минуты в этом сезоне АПЛ, сообщает Opta.

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Это лучший показатель среди полевых игроков, которые сыграли 900+ минут. На второй строчке защитник Брентфорда Мадс Расмуссен – датчанин фолит каждые 465 минут. В топ-5 попали Итан Пиннок (Брентфорд, 360 минут), Эзри Конса (Астон Вилла, 279) и Свен Ботман (Ньюкасл, 238).

Отметим, что Зинченко провел 28 поединков за Арсенал в текущем сезоне, в которых отметился голом и 2 результативными передачами.

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