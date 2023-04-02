Что не так со статистикой Зинченко, взлеты и падения украинца – Арсенал крут, но рискует отдать золото АПЛ
2 апреля 21:57 - Читати українською
Арсенал одержал очередную победу в АПЛ и продолжает оставаться одним из главных претендентов на чемпионство. Впрочем, нельзя забывать о преследователях, в частности, о Манчестер Сити.
35’ Габриэл Жезус
47’ Бен Уайт
55’ Габриэл Жезус
84’ Гранит Джака
35’ Габриэл Жезус
47’ Бен Уайт
55’ Габриэл Жезус
84’ Гранит Джака
В очередном туре АПЛ лондонский Арсенал продолжил собственное победное шествие по турнирной таблице. Команда Артеты выигрывает уже в седьмом матче подряд, что стало рекордом для испанца у крема канониров.
Победа над Лидсом (4:1), правда, не увенчалась очередным ярким перфомансом от украинского универсала Александра Зинченко, хотя защитник в очередной раз существенно влиял на картину игры столичного клуба. Подробнее об игре украинца и шансах "канониров" на чемпионство смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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