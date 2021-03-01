Лидер Аталанты Робин Госенс ​​стал трансферной целью Манчестер Сити, утверждает TuttoMercatoWeb. Переход может состояться уже летом.

Манчестер Сити похвастался "цирковыми" выходками Зинченко на тренировке

Отмечается, что контракт 26-летнего немца с бергамасками действует до конца сезона 2022 года. Ожидается, что несколько клубов попытаются переманить футболиста. В частности, предложение сделает и Манчестер Сити, который готов пожертвовать Александром Зинченко. "Горожане" якобы готовы выслушать другие клубы по украинцу.

Добавим, что Госенс ​​перебрался в Аталанту летом 2017 года за 900 000 евро их нидерландского Хераклеса. С тех пор немецкий защитник сыграл за итальянский клуб 135 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.

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