Лидера Аталанты сватают на место Зинченко – Манчестер Сити якобы ждет предложений по украинцу
Манчестер Сити летом снова планирует усиление левого фланга защиты, где играет Александр Зинченко.
Лидер Аталанты Робин Госенс стал трансферной целью Манчестер Сити, утверждает TuttoMercatoWeb. Переход может состояться уже летом.
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Отмечается, что контракт 26-летнего немца с бергамасками действует до конца сезона 2022 года. Ожидается, что несколько клубов попытаются переманить футболиста. В частности, предложение сделает и Манчестер Сити, который готов пожертвовать Александром Зинченко. "Горожане" якобы готовы выслушать другие клубы по украинцу.
Добавим, что Госенс перебрался в Аталанту летом 2017 года за 900 000 евро их нидерландского Хераклеса. С тех пор немецкий защитник сыграл за итальянский клуб 135 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.
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