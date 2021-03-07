"Проблемою став початок матчу. Пропустивши гол на першій хвилині, не так легко повернутися в гру. Але потім ми грали значно краще за суперника. Контролювали гру, створювали моменти, але не забили. У таких матчах потрібно реалізовувати шанси, щоб перемогти.

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Юнайтед – одна з найкращих команд світу. У них неймовірні гравці, хороша організація оборони. Ми ще мусимо вчитися, як повертатися після таких ситуацій. Зазвичай ми забиваємо першими – так легше грати. А в такій ситуації, можливо, потрібно було діяти швидше. Ми проаналізуємо матч, тренер вкаже нам на помилки.

Думаю, нам бракувало останнього пасу, останнього удару. Ми створили багато шансів, мали можливості забивати, але не скористалися ними. Саме в це все впирається. Але я переконаний, що після цього матчу команда стане тільки сильнішою.

Звичайно, ми мусимо перемагати в наступних матчах. Манчестер Сіті рухається вперед. Ми досі граємо в усіх турнірах і прагнемо всіх їх виграти. Вірю, що можемо це зробити. Сьогоднішній матч може стати сигналом для нас, що попереду ще багато поєдинків, що потрібно зберігати концентрацію.

Ми не завжди дивимося в таблицю, адже є матчі, які означають щось більше, ніж просто 3 очки. Це дербі – битва за честь фанів і клубу. Прошу вибачення у вболівальників за поразку. Вони заслуговують більшого", – цитує Зіну офіційний сайт клубу.

Попри поразку, Ман Сіті впевнено лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Юнайтед на 11 очок. Зінченко провів на полі весь матч, за даними Whoscored українець отримав середню оцінку – 6,5.

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