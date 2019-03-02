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"Зинченко играет на высочайшем уровне", – Гвардиола снова расхваливает украинца

22:13 246 Читати українською
"Зинченко играет на высочайшем уровне", – Гвардиола снова расхваливает украинца
Александр Зинченко и Пеп Гвардиола

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил Александра Зинченко за матч против Борнмута.

 
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"Зинченко, однозначно, важен для нас. Он играет на самом высоком уровне. С мячом, без мяча. Он очень внимательный, это замечательно.

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Футболисты выходят на поле потому, что они этого заслуживают. Алекс преданный, умный, он отлично думает и понимает все, что я требую. Это отличное качество.

Повторюсь, я доволен всеми своими игроками", – передает слова Пепа Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.

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К слову, Александр Зинченко провел очередной матч за Манчестер Сити, на этот раз против Борнмута. Украинец провел на поле весь поединок, а "горожане" победили 1:0.

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Теги
Украинцы за рубежом Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко Борнмут - Манчестер Сити
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