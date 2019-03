"Зинченко играет на высочайшем уровне", – Гвардиола снова расхваливает украинца

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил Александра Зинченко за матч против Борнмута.

"Зинченко, однозначно, важен для нас. Он играет на самом высоком уровне. С мячом, без мяча. Он очень внимательный, это замечательно.

Футболисты выходят на поле потому, что они этого заслуживают. Алекс преданный, умный, он отлично думает и понимает все, что я требую. Это отличное качество.

Повторюсь, я доволен всеми своими игроками", – передает слова Пепа Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.

К слову, Александр Зинченко провел очередной матч за Манчестер Сити, на этот раз против Борнмута. Украинец провел на поле весь поединок, а "горожане" победили 1:0.

