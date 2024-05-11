Виталий Миколенко получил травму, выступая за Эвертон. Футбольный обозреватель Владимир Зверов предложил натурализовать защитника Ивана Дибанго и вызвать его в сборную Украины.

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"Стабильность и сильная игра Дибанго, лучшего левого защитника УПЛ, в течение сезона уже вошла в привычку. Поэтому даже где-то мы с коллегами шутили, что Дибанго нужно натурализовать за сборную Украины", – цитирует Кривбасс в своих соцсетях журналиста.

Впрочем, Ивана в составе "сине-желтых" не будет. Криворожане сообщили, что Дибанго вызвали в сборную Камеруна, которая в июне проведет два матча в квалификации на ЧМ-2026. "Неукротимые львы" сыграют 5 июня с Кабо-Верде, а через три дня против Анголы.

Напомним, Дибанго в текущем сезоне сыграл за Кривбасс в 28 матчах во всех турнирах. В его активе один гол и семь результативных передач.

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