Руководство Эвертона пока так и не нашло полноценную замену Рафаэлю Бенитесу.

Мерсисайдцы назначили Данкана Фергюсона временным тренером команды на ближайшие матчи, сообщает официальный сайт Эвертона.

Эвертон не смог договориться о назначении Мартинеса

Сегодня бывший нападающий "ирисок" уже провел тренировку команды. В штаб Фергюсона вошли еще две легенды клуба – Лейтон Бейнс и Джон Эббрелл. Тренером вратарей будет Алан Келли.

Это уже второй раз, когда Данкан Фергюсон берет на себя миссию исполняющего обязанности тренера Эвертона. В то же время клуб обещает сделать объявление о постоянном главном тренере в установленном порядке.

Ближайший поединок команда Виталия Миколенко проведет в субботу, 22 января, против Астон Виллы в АПЛ.

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