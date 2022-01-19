Бетіс, який посідає третє місце у поточному розіграші чемпіонату Іспанії, звернувся до Манчестер Сіті щодо можливості підписати Зінченка цієї зими. Про це повідомляє El Chiringuito TV.

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Скоріш за все, йдеться про орендну угоду. Цікаво, що Бетіс вже намагався підписати Олександра в 2018 році, проте українець залишився в Англії.

У поточному сезоні 25-річний Зінченко провів 12 матчів за Манчестер Сіті, в яких віддав 2 результативні передачі. У 2022 році українець ще не виходив на поле через хворобу.

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