"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

Олександр Зінченко вдруге поспіль виграв чемпіонат Англії у складі Манчестер Сіті. У цьому сезоні він став одним з відкриттів найсильнішої команди АПЛ та основним лівим захисником для Пепа Гвардіоли. Оцінки фулбеку від англійської преси за титульний матч проти Брайтона та компліменти за вклад у чемпіонство – в нашому матеріалі.

Знаменитий факт – якщо Зінченко виходить у старті Манчестер Сіті на матч чемпіонату, "містяни" неодмінно виграють. В останньому турі команді потрібна була перемога над Брайтоном, щоб оформити титул, тому Пеп Гвардіола вирішив не випробовувати долю та випустив Олександра з перших хвилин.

Брайтон – Ман Сіті: рекордсмен Зінченко – чемпіон Англії-2019: трохи золотої ілюзії для Ліверпуля і феномен Гвардіоли

Підсумок відомий – Манчестер Сіті став чемпіоном Англії, а українець довів свою виграшну серію в лізі до 22 поєдинків за два роки. У цьому сезоні Зінченко потрапив у топ-5 непереможних футболістів АПЛ. Ба більше, всі свої 14 матчів він виграв. Розкішне досягнення.

Players to have played the most Premier League games this season without a single defeat:



Naby Keïta (P25, W21 D4 L0)

Joël Matip (P22, W17 D5 L0)

Vincent Kompany (P17, W16 D1 L0)

Joe Gomez (P16, W13 D3 L0)

Oleksandr Zinchenko (P14 W14 D0 L0)#AskSquawka @t_armour51 pic.twitter.com/LYU2bMzdQ6 — Squawka Football (@Squawka) 12. Mai 2019

Декілька слів про гру Сашка з Брайтоном. Довелося серйозно попрацювати на оборону, адже суперник 60% атак проводив через фланг українця. "Чайки" акцентовано перевантажували його край зміщеннями форварда Мюррея та двох центрхавів Гросса і Каяла. Теплова карта Брайтона чітко показує, що основні події на половині поля Сіті відбувалися в зоні відповідальності Зінченка.

Головна зброя проти Олекса – верхові закидання. Брайтон активно їх використовував, що призвело до аномальної статистики. Зінченко вступив у 7 повітряних єдиноборств – з відривом найбільший результат (у центрбеків Сіті 1-2 верхові дуелі) в команді. 5 українець програв.

Найбільшої критики заслуговує результативна помилка на ближній стійці після кутового, коли Мюррей виграв у нього боротьбу та відкрив рахунок. Чому Зінченко на стандарті грав проти найкращого бомбардира опонентів – загадка. Загалом же свою норму на матч у дві вдалі дуелі на другому поверсі він виконав.

"Внизу" Зінченко особливих проблем не мав. Відзначимо приємну статистику: найкращий у команді за вдалими відборами (3) та перехопленнями (3), другий за виносами (2) та підбираннями (7). Захисна карта Олександра приємно вражає.

Через солідну увагу Зінченка обороні структура Манчестер Сіті в поєдинку з Брайтоном мала незвичний вигляд – правий захисник діяв вище за лівого. Такого в Сіті по сезону майже не спостерігалося. Зазвичай Вокер в початковій стадії атак грає на одній лінії з центрбеками, а вчора активніше за Зінченка ходив вперед. Попереду в "містян" не було звичного перекосу вліво, а Олександр залучався до атаки рідше стандарту.

Як наслідок, українець не потрапив у лідери команди за кількістю передач – унікальна ситуація. Він став лише п'ятим і навіть не набрав 80 пасів. Точність непогана (90%), але одна з найгірших у вчорашньому складі Сіті. Ширину на фланзі Зінченка створювали вінгери, тому він постійно зміщувався ближче до центру.

Звідти видав декілька хороших верхових передач в напрямку чужих воріт, чим додав непередбачуваності атакам гостей. Це те, чого бракувало минулого тижня з Лестером. А от з кросами знову не склалося – всі 5 спроб подати у штрафний майданчик виявилися невдалими, хоча за задумом деякі виглядали досить перспективно.

Загалом поєдинок проти Брайтона гравець збірної України може записати собі в актив. Так вважаємо не лише ми, а й англійські журналісти. Авторитетні Sky Sports та Daily Mail поставили йому середні бали в команді – 7 та 7.5 відповідно.

Такої ж думки ESPN – 7 балів для Олександра, як і для більшості гравців Сіті. "Брайтон намагався вимкнути його з оборони зусиллями Мюррея, навантажуючи зону верховими передачами. Однак Зінченко продовжував добре боротися та відмінно підтримував атаку", – пише кореспондент по Манчестер Сіті Джонатан Сміт.

Дотримується загальної тенденції Independent – знову оцінка 7. "Не найкращий, але й не найгірший у футболці Сіті. Заслуговує, щоб про нього говорили більше, як про правильний вибір на лівий фланг оборони, йому ж лише 22 роки", – йдеться в статті.

Місцева газета Manchester Evening News виділила Зінченка одним з найкращих у складі "містян" – 8 балів. "Дуже розумно відіграв зліва: вибирав ідеальні моменти для підключень в атаку та повернень в оборону. Впорався з прямим опонентом Нокертом", – вважає видання.

Респектабельний The Guardian оцінив гравців Манчестер Сіті не за вчорашній матч, а загалом за весь чемпіонат. Журналіст Джеймі Джексон поставив українцю 8 балів з 10 – серед захисників лише Ляпорт отримав більше. "По ходу сезону ставав дедалі важливішим елементом команди, закриваючи лівий фланг оборони, поки Менді безпросвітно лікувався" – нахвалюють Зінченка.

The Times виділив основні аспекти чемпіонства Манчестер Сіті. Одною з причин вдалих виступів "блакитних" Пол Хірст називає відмову Гвардіоли від Делфа на користь Зінченка на лівому фланзі оборони.

"Делф був ключовим виконавцем в попередньому сезоні, однак у цьому році його гра залишала бажати кращого. Попри травми Менді, Гвардіола вирішив не повертати в склад Делфа, що стало дуже правильним кроком. Зінченко також не лівий захисник, але значно мобільніший, креативніший і спокійніший", – пише автор.

I love this football club man (Notice how they let Zinchenko lift the trophy after he dropped it last season) pic.twitter.com/If5nBudMNG — Amin (@Khornime) 12. Mai 2019

Іспанський журналіст і біограф Пепа Гійом Балаге поділився для BBC своїм баченням причин успіху Ман Сіті, також відзначивши українця: "Два гравці неочікувано вдосконалили свою гру. По-перше, це Бернарду Сілва. Другий, хто перевершив сподівання, – Олександр Зінченко. Він проявляє неймовірний інтерес до навчання, дуже любить гру.

Зінченко відчуває себе особливим, адже перебуває серед еліти, а Гвардіола дозволив йому залишитися в команді та використовував на повну. Він не природній лівий захисник, але настільки хотів грати в цьому колективі, що зробив все можливе і навіть більше, щоб адаптуватися".

Видання The Sun зробило окремий матеріал про Зінченка, де акцентує увагу на його досягненні. "OLEK THE ZINVINCIBLE", – так обігрується англійське слово "непереможний".

Зінченко в особливій ролі став найкращим для Гвардіоли фулбеком – його прогрес зекономив Ман Сіті десятки мільйонів

Вболівальники у Twitter знову змінили свою думку щодо Зінченка. Після Лестера мережа в основному критикувала українця, однак непоганий виступ проти Брайтона – і в топах знову компліменти. Прогресом Олександра захоплюються, а позитивні коментарі збирають десятки лайків. Ось деякі з них:

Why does nobody talk about Zinchenko? A 22 years old centre mid having to play left back and winning all 22 games he started for Man City. Incredible — Spanish Gooner (@elspanishgooner) 12. Mai 2019

"Чому ніхто не говорить про Зінченка? 22-річний центрхав, який мусив діяти на позиції лівого фулбека, виграв всі 22 гри в АПЛ. Неймовірно".

Well chuffed for Zinchenko. Stayed to fight for his place and got his reward — Cornish Blue (@1cornishblue) 12. Mai 2019

"Дуже радий за Зінченка. Залишився боротися за своє місце та отримав винагороду".

I don't think we'll need to sign a new LB in this coming transfer window , I think Zinchenko has filled that position perfectly #BHAMCI — CARTER&BRIGGS (@MayibongweBongo) 12. Mai 2019

"Не думаю, що нам потрібен новий лівий захисник. Зінченко прекрасно закриває цю позицію".

Zinchenko officially best left back at City — Trevor Sinclair (@trevor8sinclair) 12. Mai 2019

"Офіційно: Зінченко – найкращий лівий захисник Манчестер Сіті".