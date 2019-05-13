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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БРАЙТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

13:40 3383 Читать на русском
"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті
Гвардіола та Зінченко – чемпіони Англії!
r.savriy Роман Саврій

Олександр Зінченко вдруге поспіль виграв чемпіонат Англії у складі Манчестер Сіті. У цьому сезоні він став одним з відкриттів найсильнішої команди АПЛ та основним лівим захисником для Пепа Гвардіоли. Оцінки фулбеку від англійської преси за титульний матч проти Брайтона та компліменти за вклад у чемпіонство – в нашому матеріалі.

27’ Глен Мюррей
 
Серхіо Агуеро 28’
Емерік Ляпорт 38’
Ріяд Марез 64’
Ілкай Ґюндоґан 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхіо Агуеро
38’ Емерік Ляпорт
64’ Ріяд Марез
72’ Ілкай Ґюндоґан

Знаменитий факт – якщо Зінченко виходить у старті Манчестер Сіті на матч чемпіонату, "містяни" неодмінно виграють. В останньому турі команді потрібна була перемога над Брайтоном, щоб оформити титул, тому Пеп Гвардіола вирішив не випробовувати долю та випустив Олександра з перших хвилин.

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Підсумок відомий – Манчестер Сіті став чемпіоном Англії, а українець довів свою виграшну серію в лізі до 22 поєдинків за два роки. У цьому сезоні Зінченко потрапив у топ-5 непереможних футболістів АПЛ. Ба більше, всі свої 14 матчів він виграв. Розкішне досягнення.

Декілька слів про гру Сашка з Брайтоном. Довелося серйозно попрацювати на оборону, адже суперник 60% атак проводив через фланг українця. "Чайки" акцентовано перевантажували його край зміщеннями форварда Мюррея та двох центрхавів Гросса і Каяла. Теплова карта Брайтона чітко показує, що основні події на половині поля Сіті відбувалися в зоні відповідальності Зінченка.

Головна зброя проти Олекса – верхові закидання. Брайтон активно їх використовував, що призвело до аномальної статистики. Зінченко вступив у 7 повітряних єдиноборств – з відривом найбільший результат (у центрбеків Сіті 1-2 верхові дуелі) в команді. 5 українець програв.

Найбільшої критики заслуговує результативна помилка на ближній стійці після кутового, коли Мюррей виграв у нього боротьбу та відкрив рахунок. Чому Зінченко на стандарті грав проти найкращого бомбардира опонентів – загадка. Загалом же свою норму на матч у дві вдалі дуелі на другому поверсі він виконав.

"Внизу" Зінченко особливих проблем не мав. Відзначимо приємну статистику: найкращий у команді за вдалими відборами (3) та перехопленнями (3), другий за виносами (2) та підбираннями (7). Захисна карта Олександра приємно вражає.

Через солідну увагу Зінченка обороні структура Манчестер Сіті в поєдинку з Брайтоном мала незвичний вигляд – правий захисник діяв вище за лівого. Такого в Сіті по сезону майже не спостерігалося. Зазвичай Вокер в початковій стадії атак грає на одній лінії з центрбеками, а вчора активніше за Зінченка ходив вперед. Попереду в "містян" не було звичного перекосу вліво, а Олександр залучався до атаки рідше стандарту.

Як наслідок, українець не потрапив у лідери команди за кількістю передач – унікальна ситуація. Він став лише п'ятим і навіть не набрав 80 пасів. Точність непогана (90%), але одна з найгірших у вчорашньому складі Сіті. Ширину на фланзі Зінченка створювали вінгери, тому він постійно зміщувався ближче до центру.

Звідти видав декілька хороших верхових передач в напрямку чужих воріт, чим додав непередбачуваності атакам гостей. Це те, чого бракувало минулого тижня з Лестером. А от з кросами знову не склалося – всі 5 спроб подати у штрафний майданчик виявилися невдалими, хоча за задумом деякі виглядали досить перспективно.

Загалом поєдинок проти Брайтона гравець збірної України може записати собі в актив. Так вважаємо не лише ми, а й англійські журналісти. Авторитетні Sky Sports та Daily Mail поставили йому середні бали в команді – 7 та 7.5 відповідно.

Такої ж думки ESPN – 7 балів для Олександра, як і для більшості гравців Сіті. "Брайтон намагався вимкнути його з оборони зусиллями Мюррея, навантажуючи зону верховими передачами. Однак Зінченко продовжував добре боротися та відмінно підтримував атаку", – пише кореспондент по Манчестер Сіті Джонатан Сміт.

Дотримується загальної тенденції Independent – знову оцінка 7. "Не найкращий, але й не найгірший у футболці Сіті. Заслуговує, щоб про нього говорили більше, як про правильний вибір на лівий фланг оборони, йому ж лише 22 роки", – йдеться в статті.

Місцева газета Manchester Evening News виділила Зінченка одним з найкращих у складі "містян" – 8 балів. "Дуже розумно відіграв зліва: вибирав ідеальні моменти для підключень в атаку та повернень в оборону. Впорався з прямим опонентом Нокертом", – вважає видання.

Респектабельний The Guardian оцінив гравців Манчестер Сіті не за вчорашній матч, а загалом за весь чемпіонат. Журналіст Джеймі Джексон поставив українцю 8 балів з 10 – серед захисників лише Ляпорт отримав більше. "По ходу сезону ставав дедалі важливішим елементом команди, закриваючи лівий фланг оборони, поки Менді безпросвітно лікувався" – нахвалюють Зінченка.

The Times виділив основні аспекти чемпіонства Манчестер Сіті. Одною з причин вдалих виступів "блакитних" Пол Хірст називає відмову Гвардіоли від Делфа на користь Зінченка на лівому фланзі оборони.

"Делф був ключовим виконавцем в попередньому сезоні, однак у цьому році його гра залишала бажати кращого. Попри травми Менді, Гвардіола вирішив не повертати в склад Делфа, що стало дуже правильним кроком. Зінченко також не лівий захисник, але значно мобільніший, креативніший і спокійніший", – пише автор.

Іспанський журналіст і біограф Пепа Гійом Балаге поділився для BBC своїм баченням причин успіху Ман Сіті, також відзначивши українця: "Два гравці неочікувано вдосконалили свою гру. По-перше, це Бернарду Сілва. Другий, хто перевершив сподівання, – Олександр Зінченко. Він проявляє неймовірний інтерес до навчання, дуже любить гру.

Зінченко відчуває себе особливим, адже перебуває серед еліти, а Гвардіола дозволив йому залишитися в команді та використовував на повну. Він не природній лівий захисник, але настільки хотів грати в цьому колективі, що зробив все можливе і навіть більше, щоб адаптуватися".

Видання The Sun зробило окремий матеріал про Зінченка, де акцентує увагу на його досягненні. "OLEK THE ZINVINCIBLE", – так обігрується англійське слово "непереможний".

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Вболівальники у Twitter знову змінили свою думку щодо Зінченка. Після Лестера мережа в основному критикувала українця, однак непоганий виступ проти Брайтона – і в топах знову компліменти. Прогресом Олександра захоплюються, а позитивні коментарі збирають десятки лайків. Ось деякі з них:

"Чому ніхто не говорить про Зінченка? 22-річний центрхав, який мусив діяти на позиції лівого фулбека, виграв всі 22 гри в АПЛ. Неймовірно".

"Дуже радий за Зінченка. Залишився боротися за своє місце та отримав винагороду".

"Не думаю, що нам потрібен новий лівий захисник. Зінченко прекрасно закриває цю позицію".

"Офіційно: Зінченко – найкращий лівий захисник Манчестер Сіті".

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