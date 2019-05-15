Зінченко потрапив в альтернативну збірну сезону АПЛ за версією Whoscored

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжує підкорювати чемпіонат Англії.

Олександр Зінченко потрапив в альтернативну символічну збірну чемпіонату Англії сезону 2018/19 за версією авторитетного порталу Whoscored.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

Збірна складалась за статистичними показниками гравців протягом сезону.

Нагадаємо, Манчестер Сіті другий рік підряд здобуває титул чемпіона Англії. В поточному сезоні АПЛ Зінченко провів 14 матчів, в яких зумів відзначитись трьома асистами.

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