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Зінченко потрапив в альтернативну збірну сезону АПЛ за версією Whoscored

15 травня 20:24 3001 Читать на русском
Зінченко потрапив в альтернативну збірну сезону АПЛ за версією Whoscored
Хосеп Гвардіола та Олександр Зінченко / Фото AFP

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко продовжує підкорювати чемпіонат Англії.

Олександр Зінченко потрапив в альтернативну символічну збірну чемпіонату Англії сезону 2018/19 за версією авторитетного порталу Whoscored.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

Збірна складалась за статистичними показниками гравців протягом сезону.

Нагадаємо, Манчестер Сіті другий рік підряд здобуває титул чемпіона Англії. В поточному сезоні АПЛ Зінченко провів 14 матчів, в яких зумів відзначитись трьома асистами.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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