Украинец должен окончательно восстановиться от травмы и попасть в заявку на игру против Вест Хэма (26 декабря), предполагает Football.london.

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Зинченко пропустил все спарринги Арсенала из-за проблем с мышцами, которые надоедали ему еще во время первой части клубного сезона. Впрочем, перерыв на ЧМ-2022 дал защитнику достаточно времени для реабилитации. А вот форвард Габриэл Жезус команде еще долго не поможет, ведь получил тяжелую травму именно на Мундиале. Физические трудности есть также у Райсса Нельсона, а Вилльям Салиба еще не успеет вернуться после финала ЧМ, где он со скамейки запасных смотрел на поражение своей Франции.

Напомним, именно Арсенал является лидером турнирной таблицы АПЛ, опережая Манчестер Сити на 5 очков.

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