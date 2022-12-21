Українець повинен остаточно відновитися від травми і потрапити у заявку на гру проти Вест Хема (26 грудня), припускає Football.london.

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Зінченко пропустив усі спаринги Арсенала через проблеми з м'язами, які надокучали йому ще під час першої частини клубного сезону. Втім, перерва на ЧС-2022 дала захиснику достатньо часу для реабілітації. Натомість форвард Габріел Жезус команді ще довго не допоможе, адже отримав важку травму саме на Мундіалі. Фізичні труднощі є також у Райсса Нельсона, а Вілльям Саліба ще не встигне повернутися після фіналу ЧС, де він з лави запасних дивився на поразку своєї Франції.

Нагадаємо, саме Арсенал є лідером турнірної таблиці АПЛ, випереджа.чи Манчестер Сіті на 5 очок.

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