Именитые клубы Европы готовятся к возобновлению сезона после паузы на чемпионат мира-2022.

Товарищеские матчи

Арсенал – Ювентус – 0:2

Голы: Джака, 45+1 (авт), Илинг, 90+1

Манчестер Сити – Жирона – 2:0

Голы: де Брюйне, 5, Холанд, 18

Манчестер Сити на Этихаде справился с Жироной. Уже на старте игры отличился Кевин де Брюйне, который подстерег ошибку кипера Жироны и открыл счет. Не заставил себя ждать и второй гол – де Брюйне ассистировал, Холанд забил. 2:0 – победа подопечных Хосепа Гвардиолы.

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В другом матче Арсенал на домашней арене проиграл Ювентусу. Судьбу игры решили два гола в компенсированное время. На последних секундах первого тайма Гранит Джака поразил свои ворота, а во втором тайме отличился 19-летний Сэмюэл Илинг. Александр Зинченко не попал в заявку.

Напомним, на международную паузу Арсенал ушел лидером АПЛ, на 4 очка оторвавшись от Манчестер Сити. Уже 26 декабря чемпионат Англии возобновится.