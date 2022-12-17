Арсенал без Зинченко проиграл Ювентусу, Холанд и де Брюйне принесли победу Манчестер Сити: товарищеские матчи
Именитые клубы Европы готовятся к возобновлению сезона после паузы на чемпионат мира-2022.
Товарищеские матчи
Арсенал – Ювентус – 0:2
Голы: Джака, 45+1 (авт), Илинг, 90+1
Манчестер Сити – Жирона – 2:0
Голы: де Брюйне, 5, Холанд, 18
Манчестер Сити на Этихаде справился с Жироной. Уже на старте игры отличился Кевин де Брюйне, который подстерег ошибку кипера Жироны и открыл счет. Не заставил себя ждать и второй гол – де Брюйне ассистировал, Холанд забил. 2:0 – победа подопечных Хосепа Гвардиолы.
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В другом матче Арсенал на домашней арене проиграл Ювентусу. Судьбу игры решили два гола в компенсированное время. На последних секундах первого тайма Гранит Джака поразил свои ворота, а во втором тайме отличился 19-летний Сэмюэл Илинг. Александр Зинченко не попал в заявку.
Напомним, на международную паузу Арсенал ушел лидером АПЛ, на 4 очка оторвавшись от Манчестер Сити. Уже 26 декабря чемпионат Англии возобновится.