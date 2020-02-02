Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в основе

"Горожане" приехали в гости к "шпорам" на центральный матч 25 тура АПЛ. Стартовые составы и онлайн-трансляцию встречи ищите на "Футбол 24".

Матч Тоттенхэм – Манчестер Сити начался в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн встречи. Видеотрансляция поединка от Setanta Sports Ukraine доступна в этой новости.

"Горожане" на неделе проиграли дерби в Кубке лиги, но их январские результаты неплохие. Манчестер Сити идет на втором месте АПЛ, проигрывая Ливерпулю 22 очка. Тоттенхэм, в свою очередь, ведет борьбу за зону Лиги чемпионов.

Предыдущая встреча между командами завершилась результативной ничьей 2:2, хотя парни Гвардиолы тогда буквально "возили" соперника по газону, нанеся на 27 ударов больше.

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Александр Зинченко играет с первых минут, а Жозе Моуринью доверил место в основе новичку Стевену Бергвейну.

Стартовые составы

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Алдервейрельд, Санчес, Танганга – Ло Чельсо, Уинкс – Бергвейн, Алли, Сон – Моура.

Запасные: Гассанига, Вертонген, Дайер, Ндомбеле, Сессеньон, Жедсон, Ламела.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Агуэро, Стерлинг.

Запасные: Браво, Жезус, Б.Силва, Д.Силва, Канселу, Фоден, Гарсия.

Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча