Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко уже на финальной стадии своего трансфера в лондонский Арсенал.

Зинченко покинул лагерь Манчестер Сити и в ближайшие часы должен подписать контракт с "канонирами", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Отмечается, что клубы уже подготовили все необходимые документы, поэтому ничто не должно помешать трансферу. Переход обойдется "канонирам" в 30 млн фунтов стерлингов, о чем было договорено еще в прошлую пятницу. Кроме того, 2 млн фунтов "горожане" получат в качестве бонусов.

Напомним, игрок сборной Украины принадлежит Манчестер Сити с лета 2016-го, хотя первый сезон отыграл в аренде за ПСВ. В составе "горожан" Александр провел 127 матчей - 2 гола, 12 ассистов, 11 выигранных трофеев.

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