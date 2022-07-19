Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вже на фінальній стадії свого трансферу в лондонський Арсенал.

Зінченко покинув табір Манчестер Сіті та в найближчі години має підписати контракт з "канонірами", повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Зазначається, що клуби вже підготували усі необхідні документи, тож ніщо не повинно стати на заваді трансферу. Перехід обійдеться "канонірам" у 30 млн фунтів стерлінгів, про що було домовлено ще минулої п'ятниці. Крім того, 2 млн фунтів "містяни" отримають у якості бонусів.

Нагадаємо, гравець збірної України належить Манчестер Сіті з літа 2016-го, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" Олександр загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

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