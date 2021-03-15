Универсал Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко точно умеет весело проводить время дома. Помогают в этом его любимцы.

Александр 13 марта получил отдых от Хосепа Гвардиолы – специалист оставил украинца в запасе на матч с Фулхэмом (3:0).

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Универсал, как мы знаем, умеет развлекаться. Помогали ему в этом французские бульдоги. Зинченко взял мяч и дважды обманул своих четвероногих, а один из них в прыжке врезался в диван. В ситуацию пришлось вмешиваться жене Владе. Она возмущенно обратилась к любимому: "Саша, брось уже этот мяч, он (бульдог – прим.) сейчас разобьется".

Уже завтра Александру надо быть более серьезным, ведь Манчестер Сити сыграет с Боруссией М в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок завершился со счетом 2:0 в пользу "горожан".

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