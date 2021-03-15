Нуно Мендеш стал настоящим лидером португальского коллектива, и еще больше именитых клубов хотят видеть его в своем составе. Ранее главным претендентом был Реал, который видит в этом исполнителе замену для Марсело.

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По информации AS, у Королевского клуба появился серьезный конкурент. Игрок Спортинга очень нравится Хосепу Гвардиоле, который настаивает на трансфере 18-летнего португальца в Манчестер Сити.

К слову, Мендеш – это потенциальный конкурент для Александра Зинченко, хотя может сыграть по всему левом фланге (и в обороне, и в нападении). В нынешнем сезоне провел за Спортинг 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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