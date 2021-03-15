Універсал Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко точно вміє весело проводити час. Допомагають йому у цьому домашні улюбленці.

Олександр 13 березня отримав відпочинок від Хосепа Гвардіоли – фахівець залишив українця в запасі на матч з Фулхемом (3:0).

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Універсал, як ми знаємо, вміє розважатись. Допомогали йому у цьому французькі бульдоги. Зінченко взяв м'яч та замахом двічі обдурив своїх чотирилапих, а один з них у стрибку врізався у диван. У ситуацію довелось втручатись дружині Владі. Вона обурено звернулась до коханого: "Сашо, та кинь вже цей м'яч, він (бульдог – прим.) зараз розіб'ється".

Вже завтра Олександру треба бути більш серйозним, адже Манчестер Сіті зіграє з Борусією М у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь "містян".

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