"Шахтер играл в юношеской лиге УЕФА на выезде против Арсенала. Плей-офф состоял из одной игры. Мы проиграли 1:3. Мы с Эктором Бельерином вспоминали этот момент, потому что он тоже играл в этом матче. Об интересе Венгера я знал. Я разговаривал с Шандором Варгой (футбольный агент – прим.).

Зинченко поставил точку в дискуссиях по поводу его будущей позиции в Арсенале

Это было не сразу после этой игры, спустя несколько месяцев. Я сказал Шандору: "конечно, работайте. Я даю зеленый свет" Сказал, что это будет супер, потому что мечтаю играть за эту команду. Не знаю, почему не получилось, но до конкретики так дело и не дошло", – поделился Зинченко на YouTube-канале Влада Седан.

В итоге Александр стал игроком Арсенала – за украинца заплатили 35 млн евро Манчестер Сити, в котором он выступал последние 6 лет.

Зинченко дебютировал за Арсенал с разгромной победы над Челси: провел тайм, уничтожил визави и стал свидетелем шедевра