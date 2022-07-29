"Никто никому ничего не обещал. Все зависит от меня, как я буду работать, показывать себя на тренировках, в матчах. Если я заслуживаю играть, то я буду играть. Если не буду заслуживать, то не буду. Ключевая позиция, которую он мне выбрал – это левый защитник.

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Но могут быть такие игры, где я буду привлечен как центральный полузащитник. Я еще ничего не могу сказать. Сезон будет очень длинным. Мы выступаем в четырех турнирах – два кубка, АПЛ и Лига Европы. Поэтому будет очень много матчей, и я еще не знаю, где главный тренер будет меня видеть", – поделился Зинченко на YouTube-канале Влада Седан.

Заметим, что в сети шли дискуссии, где будет играть украинец в Арсенале. Некоторые ожидали, что Александр будет играть в центре полузащиты, как в сборной Украины, другие же видели его на позиции левого защитника, как в Манчестер Сити.

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