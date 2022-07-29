"Шахтар грав у юнацькій лізі УЄФА на виїзді проти Арсенала. Плей-офф складався з однієї гри. Ми програли 1:3. Ми з Ектором Бельеріном згадували цей момент, тому що він теж грав в цьому матчі. Про інтерес Венгера я знав. Я розмовляв з Шандором Варгою (футбольний агент – прим.).

Зінченко поставив крапку в дискусіях щодо його майбутньої позиції в Арсеналі

Це було не одразу після цієї гри, через кілька місяців. Я сказав Шандору: "звичайно, працюйте. Я даю зелене світло" Сказав, що це буде супер, бо я мрію грати за цю команду. Не знаю, чому не вийшло, але до конкретики так справа і не дійшла", – поділився Зінченко на YouTube-каналі Влада Седан.

В підсумку, Олександр таки став гравцем Арсенала – за українця заплатили 35 млн євро Манчестер Сіті, в якому він виступав останні 6 років.

Зінченко дебютував за Арсенал з розгромної перемоги над Челсі: провів тайм, знищив візаві та став свідком шедевра