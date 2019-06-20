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Партнер Зинченко по Манчестер Сити отличился великолепным голом за молодежную сборную Англии

13:33 54 Читати українською
Партнер Зинченко по Манчестер Сити отличился великолепным голом за молодежную сборную Англии
Фил Фоден / Reuters

Хавбек Манчестер Сити Фил Фоден забил красивый гол за сборную Англии в матче молодежного чемпионата Европы.

В поединке первого тура группового этапа молодежного Евро-2019 Англия встречалась с Францией. Британцы уступили со счетом 1:2, но запомнились красивым голом.

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Центральный полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден получил мяч в центре поля и самостоятельно обошел 4-х игроков соперника. После этого хавбек в окружении четырех защитников смог точно пробить в угол ворот молодежной сборной Франции.

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