Александр Зинченко решил максимально подсветить историю маленького украинца и его семьи, которые пострадали от российской агрессии.

Украинский полузащитник Арсенала Александр Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал призыв присоединиться к сбору на съемки фильма о Романе Олексиве.

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Напомним, 14 июля юноша вместе с мамой попал под обстрел в центре Винницы. Женщина погибла на месте, а мальчик получил тяжелые ожоги лица, спины, рук и ног. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Роман выжил и понемногу возвращается к нормальной жизни.

Сейчас об Алексееве снимают фильм "Ромчик", основанный на реальных событиях. Зинченко встретился с мальчиком в Лондоне и призвал поддержать важный проект.

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