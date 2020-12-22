Зинченко отличился первым результативным действием в сезоне – видео идеального навеса украинца
22:10 - Читати українською
Александр Зинченко пытается сполна использовать каждую минуту в составе Манчестер Сити.
Рияд Марез 54’
Фил Фоден 59’
Эмерик Ляпорт 73’
54’ Рияд Марез
59’ Фил Фоден
73’ Эмерик Ляпорт
Украинец вышел в основе на матч Кубка Лиги против Арсенала и отметился ассистом.
Джулай подчеркнул необходимость игровой практики для Зинченко и назвал важное условие для трансфера из Манчестер Сити
Уже на 3 минуте Зинченко разогнал атаку левым флангом, которая завершилась голом Жезуса. Александр подбежал к линии поля и выполнил идеальную подачу на голову форварду Манчестер Сити – 1:0.
Добавим, что для Зинченко это лишь шестой матч и первое результативное действие в сезоне 2020/21.
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