Украинец вышел в основе на матч Кубка Лиги против Арсенала и отметился ассистом.

Джулай подчеркнул необходимость игровой практики для Зинченко и назвал важное условие для трансфера из Манчестер Сити

Уже на 3 минуте Зинченко разогнал атаку левым флангом, которая завершилась голом Жезуса. Александр подбежал к линии поля и выполнил идеальную подачу на голову форварду Манчестер Сити – 1:0.

Добавим, что для Зинченко это лишь шестой матч и первое результативное действие в сезоне 2020/21.

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