"Зинченко? Понятно, что были травмы и поэтому он пропускал некоторое время, но если он не играет сейчас, то надо искать варианты с клубами, где у тебя будет игровая практика, будет шанс выходить на поле.

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Одно дело, когда он работал с Гвардиолой и выходил на поле, а просто тренироваться – это уже совсем другая история, тем более для игрока национальной сборной, на которого рассчитывают на предстоящем чемпионате Европы. Зимой нужно искать варианты, аренда или еще что-то, ведь если сейчас ничего не складывается... Это часть карьеры, рабочий процесс для любого футболиста. Нужно принять взвешенное решение, которое поможет футболисту.

Другой чемпионат? Все будет зависеть от того, какие клубы заинтересуются. Другие чемпионаты, разумеется, первенство из топ-5. Вряд ли говорится об игре в Нидерландах, как было в свое время. Но на какую позицию? Он не пойдет на позицию левого защитника. Ему хотелось бы выступать на той позиции, на которой он играет в сборной, и на этом нужно настаивать. И для него, и для сборной важно, чтобы он играл на своей основной позиции", – поделился Джулай в программе "Футбольный сезон Комментатора".

Отметим, что Зинченко в текущем сезоне провел за Манчестер Сити лишь 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

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