Зінченко відзначився першою результативною дією в сезоні – відео ідеального навісу українця
22:10 - Читать на русском
Олександр Зінченко намагається сповна використати кожну хвилину в складі Манчестер Сіті.
Українець вийшов у основі на матч Кубка Ліги проти Арсенала та відзначився асистом.
Джулай підкреслив необхідність ігрової практики для Зінченка та назвав важливу умову для трансферу з Манчестер Сіті
Вже на 3 хвилині Зінченко розігнав атаку лівим флангом, яка завершилася голом Жезуса. Олександр добіг до лінії поля і виконав ідеальну подачу на голову форварду Манчестер Сіті – 1:0.
Додамо, що для Зінченка це лише шостий матч і перша результативна дія у сезоні 2020/21.
Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter