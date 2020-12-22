Українець вийшов у основі на матч Кубка Ліги проти Арсенала та відзначився асистом.

Джулай підкреслив необхідність ігрової практики для Зінченка та назвав важливу умову для трансферу з Манчестер Сіті

Вже на 3 хвилині Зінченко розігнав атаку лівим флангом, яка завершилася голом Жезуса. Олександр добіг до лінії поля і виконав ідеальну подачу на голову форварду Манчестер Сіті – 1:0.

Додамо, що для Зінченка це лише шостий матч і перша результативна дія у сезоні 2020/21.

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