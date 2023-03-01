Арсенал – Эвертон: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко против Миколенко в попытке реванша
Арсенал принимает Эвертон в перенесенной встрече 7 тура Премьер-лиги 2022/23. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Александр Зинченко и Виталий Миколенко выходят в основе. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Эвертон на "Футбол 24" начнется в 21:45. Месяц назад "ириски" в дебютной игре под руководством нового тренера Шона Дайча сенсационно обыграли "канониров", но потом все равно опустились в зону вылета. Впереди у Миколенко и компании календарь, где большинство матчей против соперников из верхней половины таблицы. Так что снова нет другого выхода, как цепляться за очки с топами. Где смотреть матч Арсенал – Эвертон онлайн? Поединок транслирует Setanta Sports только на своей платформе.
Эвертон – Арсенал: Миколенко помогает воплотить пророчество, Зинченко выдает класс, но срывается и примеряет не ту роль