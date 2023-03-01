Александр Зинченко и Виталий Миколенко выходят в основе. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Эвертон на "Футбол 24" начнется в 21:45. Месяц назад "ириски" в дебютной игре под руководством нового тренера Шона Дайча сенсационно обыграли "канониров", но потом все равно опустились в зону вылета. Впереди у Миколенко и компании календарь, где большинство матчей против соперников из верхней половины таблицы. Так что снова нет другого выхода, как цепляться за очки с топами. Где смотреть матч Арсенал – Эвертон онлайн? Поединок транслирует Setanta Sports только на своей платформе.

Эвертон – Арсенал: Миколенко помогает воплотить пророчество, Зинченко выдает класс, но срывается и примеряет не ту роль

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We're unchanged from Leicester City



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/NeYnYJMaHN — Arsenal (@Arsenal) March 1, 2023