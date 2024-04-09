Арсенал – Бавария: эффектная ничья в ЛЧ, топ-игра Зинченко и скандальный арбитраж – судья не дал пенальти за смешной ляп
Арсенал и Бавария в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 сильнейшего не определили (2:2). Отчет читайте на "Футбол 24".
Осторожный выбор Артеты
Микель Артета не удивил стартовым составом. Интрига крутилась только вокруг позиции левого защитника. Арсенал мог бы получить больше контроля с Зинченко в старте, однако бросать украинца под грандиозных вингеров Баварии было страшно. Кивиор и Томиясу выглядели более осторожным вариантом, но тогда бы пришлось жертвовать эффективностью продвижений.
Привет от Кейна в видеообзоре матча Арсенал – Бавария – 2:2
Тренерский штаб хозяев сделал ставку на Кивиора. Ему выпало сыграть против Сане – участие Лероя во встрече оставалось под вопросом, однако он таки успел восстановиться. Как и Нойер с Команом, вот только француза придержали на скамейке. Kicker писал, что при таком раскладе в основе выйдет Мюллер, но его место на поле занял Мусиала.
Арсенал едва не снес Баварию на старте
"Канониры" не стали отказываться от своей привычной тактики, накрыв мюнхенцев интенсивным прессингом. Давление вылилось в желтую для Дэвиса уже на 10-й минуте, причем Альфонсо пропустит ответный матч. Счет можно было открывать на этой же минуте в результате удара Мартинелли метров с 23-х – мяч пролетел рядом с правой стойкой!
В конце концов, Арсенал добился успеха на 12-й минуте. Сака получил заброс от Эдегора и попытался переиграть Дэвиса, но не смог. Мяч тут же подхватил Хаверц, который выполнил скидку Уайту – Бен же сразу дал пас в штрафную, куда успел ворваться Сака. Букайо принял и с левой закрутил под дальнюю штангу. 0:1!
Таким образом, Букайо присоединился к восьмому голу Арсенала в текущем сезоне Лиги чемпионов (4 гола и 4 ассиста). Больше результативных действий имеет только Кейн.
Еще через три минуты северные лондонцы должны были удваивать преимущество. Эдегор снова выполнил заброс из глубины, мяч вынесли на линию полукруга, а там первым на подборе оказался Хаверц. Кай моментально отдал проникающий пас, организовав Вайту выход один на один – впрочем, Бен пробил прямо в Нойера!
Бавария выбрала стиль Полесья. Арсенал отскочил.
Даже на стартовой 15-минутке статистика была равной, за исключением ударов (3:0). Например, по врываниям в финальную треть было 17:16, а по касаниям в штрафной – 3:3. Просто подопечные Микеля Артеты действовали динамичнее и интенсивно прессинговали, заставляя Нойера лупить по аутам. Да и при изломе среднего блока прослеживались интересные идеи с опусканием Эдегора в глубину.
Мюнхенцы же приехали контратаковать. В позиционном наступлении они вообще ничего не предложили, а от прессинга показательно отказались. Гнабри и Кейн откатывались в средний блок, предоставляя свободу центрбекам Арсенала – но перекрывая каналы передач на Жоржиньо.
Что наиболее важно, Томас Тухель сознательно затягивал "канониров" на свою половину, чтобы одной-двумя передачами выводить вингеров на пространство. Банально и скучно, как для команды с такими возможностями – но данная тактика работала, как часы.
Всего за три минуты после пропущенного гола Бавария отыгралась. Все началось с простого выноса под давлением, когда хозяева почти всей командой залезли на чужую треть. Позади оставались только два центрбека и Кейн, а вынос полетел куда попало – Габриэл подхватил мяч и сбросил его Кивиору.
Впрочем, поляк махнул мимо мяча, за что получил мгновенное наказание. Горецка обогнал Райса и получил передачу от Сане на ход, сразу же выкатив проникающий пас Гнабри – а тот спокойно прошил Райю. 1:1! Давид пропустил впервые с 24 февраля. Интересно, что семь последних выездных голов Гнабри в Лиге чемпионов были забиты в Лондоне (4 Тоттенхэму, 2 Челси и 1 Арсеналу)
Gnabry goal vs Arsenal #afc #ucl #Bayern pic.twitter.com/rJYNO2hIos- Jon (@GoveeJR) 9 апреля, 2024
Еще через шесть минут Кейн заметил пространство за Кивиором и забросил туда черпачок, но Сане немного не успел к мячу. На 31-й же Лерой просто подхватил мяч на фланге и начал диагональное смещение в штрафную, заодно переиграв нескольких оппонентов – там его сбил Салиба. Пенальти, Кейн, 1:2!
Leroy Sane Gotta Be Quicker Than That Arsenal Vs Bayern UEFA Champions League pic.twitter.com/842acEi3oD- Bread And Circus Media (@riggedsportsme) 9 апреля, 2024
На 37-й минуте все могло завершиться. Арсенал снова втянулся и потерял мяч, а Мусиала одной передачей запустил Сане на рандеву с голкипером. Лерой пробежал метров 40 с Уайтом на хвосте, однако прямо перед ударом Бен успел его накрыть!
Арсенал за это время имел только несколько заблокированных ударов и стандартов. Конкретикой завершился только один (Габриэл пробивал головой мимо дальней штанги), но минимум два раза во вратарской площадке Баварии начиналась паническая суматоха. В конце концов, свисток арбитра отправил команды на перерыв при счете 1:2.
Микель Артета пошел на риск, выпустив Зинченко. Александр полностью оправдал доверие
Кивиора решили заменить после перерыва. Проблема заключалась не только в пропущенных голах, а и в общем дисбалансе игры Арсенала. "Канониры" всегда тяготеют вправо, ведь там взаимодействуют Сака и Эдегор, но всего 16% атак через левый край Арсенала – это слишком. Даже если на этом фланге оборонительный Кивиор играет против вдохновленного Сане.
Микель Артета бросил в бой Зинченко. Это был страшный риск, но логика была понятна. Арсенал должен был улучшить контроль и стать более вариативным в атаке (до перерыва почти не было разрезных передач в центре), а Сане будет обыгрывать полкоманды что с Кивиором, что без него.
На практике все получилось сложнее. Контроля у Арсенала не стало больше – статистика по всем показателям держалась в тех же пропорциях, что и до перерыва. Рисунок игры в целом тоже особо не изменился. "Канониры" держали территориальное преимущество, а "рекордмайстер" отвечал контратаками. Причем после перерыва Мюнхен существенно улучшил свою работу по ничейным мячам.
Трекер ожидаемой остроты в матче Арсенал – Бавария
В таком рисунке игры неожиданно круто проявил себя Зинченко. Во-первых, украинец очень убедительно выглядел в обороне, выиграв 4 из 7 единоборств на земле и торжествовав в 3-х попытках переиграть себя на дриблинге из 5-ти. В ряде других эпизодов Саша умело замедлял оппонентов и не шатался, выигрывая время для возвращения партнеров. Как следствие, ни одного момента с фланга Зинченко у Баварии после перерыва не было.
Во-вторых, наш земляк выдал блестящую пасовую работу. 35 из 39-ти его пасов оказались точными. 5 передач Александра пошли с продвижением, что стало вторым результатом среди всех участников матча.
Причем Саша был вездесущим, не боясь заходить даже в правый полуфланг. И везде был полезным. Суммарная острота передач Зинченко – четвертая среди всех участников матча.
Адекватного решения по фактору Зинченко мюнхенцы так и не нашли. Арсенал с появлением украинца стал другим – не намного лучше, но значительно спокойнее и сбалансированнее. Команда начала пользоваться своим мощным владением.
Второй тайм – скука, но выиграть могли обе команды.
Моментов, к сожалению, такой футбол не приносил. Арсенал вообще провел только три удара после перерыва, а восемь выстрелов Баварии не дотянули даже до одного ожидаемого гола. Впрочем, в конце встречи стало жарко.
Сначала Арсенал сравнял счет. Сработали новые замены Микеля Артеты – Троссар заменил неэффективного Мартинелли, вместо Жоржиньо вышел Жезус, а опорную зону освежил Парти. На 76-й минуте Леандро зашел на правый полуфланг, где совместными усилиями с Жезусом помог отобрать мяч, после чего открылся под пас на линию штрафной. Бельгиец сразу же пробил в дальний угол. 2:2!
А в концовке случился размен. На 90-й минуте Коман принял передачу от Мусиала и с острого угла попал в ближнюю штангу!
Не обошлось без судейского скандала
Через две минуты после момента Комана забивать должен был Сака. Букайо прорвался в штрафную на рандеву с Нойером, обошел Мануэля и упал после контакта с ногой голкипера. Арбитр Гленн Нюберг после консультаций с VAR пенальти не назначил.
Сака начал спорить, но на видео падение действительно выглядит так, будто англичанин сам искал контакта. Микель Артета не стал протестовать.
А вот Томас Тухель был в гневе. Бавария во втором тайме тоже претендовала на пенальти, причем эпизод выглядел трагикомично. Райя при введении мяча в игру покатил Габриэлу, а бразилец подхватил его в руки и поставил на газон – чтобы разыграть удар от ворот. Вот только перед касанием Райи арбитр уже дал свисток!
Свисток дует.- Marc (@11Marcc) 9 апреля, 2024
Райя играет на Габриэля он подхватывает его рукой. Чистый отказ от пенальти pic.twitter.com/BvSsr8bVCW
"Этот момент с игрой рукой был решающим! Судья признался нашим игрокам, что видел эпизод, но сказал, что не будет свистеть детскую ошибку в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нас это злит, но что поделаешь", – заявил коуч Баварии.
В конце концов, финальный свисток зафиксировал 2:2 в Северном Лондоне. Судьба полуфинальной путевки решится на "Альянц Арене".
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