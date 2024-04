Осторожный выбор Артеты

Микель Артета не удивил стартовым составом. Интрига крутилась только вокруг позиции левого защитника. Арсенал мог бы получить больше контроля с Зинченко в старте, однако бросать украинца под грандиозных вингеров Баварии было страшно. Кивиор и Томиясу выглядели более осторожным вариантом, но тогда бы пришлось жертвовать эффективностью продвижений.

Тренерский штаб хозяев сделал ставку на Кивиора. Ему выпало сыграть против Сане – участие Лероя во встрече оставалось под вопросом, однако он таки успел восстановиться. Как и Нойер с Команом, вот только француза придержали на скамейке. Kicker писал, что при таком раскладе в основе выйдет Мюллер, но его место на поле занял Мусиала.

Арсенал едва не снес Баварию на старте

"Канониры" не стали отказываться от своей привычной тактики, накрыв мюнхенцев интенсивным прессингом. Давление вылилось в желтую для Дэвиса уже на 10-й минуте, причем Альфонсо пропустит ответный матч. Счет можно было открывать на этой же минуте в результате удара Мартинелли метров с 23-х – мяч пролетел рядом с правой стойкой!

В конце концов, Арсенал добился успеха на 12-й минуте. Сака получил заброс от Эдегора и попытался переиграть Дэвиса, но не смог. Мяч тут же подхватил Хаверц, который выполнил скидку Уайту – Бен же сразу дал пас в штрафную, куда успел ворваться Сака. Букайо принял и с левой закрутил под дальнюю штангу. 0:1!

Таким образом, Букайо присоединился к восьмому голу Арсенала в текущем сезоне Лиги чемпионов (4 гола и 4 ассиста). Больше результативных действий имеет только Кейн.

Еще через три минуты северные лондонцы должны были удваивать преимущество. Эдегор снова выполнил заброс из глубины, мяч вынесли на линию полукруга, а там первым на подборе оказался Хаверц. Кай моментально отдал проникающий пас, организовав Вайту выход один на один – впрочем, Бен пробил прямо в Нойера!

Бавария выбрала стиль Полесья. Арсенал отскочил.

Даже на стартовой 15-минутке статистика была равной, за исключением ударов (3:0). Например, по врываниям в финальную треть было 17:16, а по касаниям в штрафной – 3:3. Просто подопечные Микеля Артеты действовали динамичнее и интенсивно прессинговали, заставляя Нойера лупить по аутам. Да и при изломе среднего блока прослеживались интересные идеи с опусканием Эдегора в глубину.

Мюнхенцы же приехали контратаковать. В позиционном наступлении они вообще ничего не предложили, а от прессинга показательно отказались. Гнабри и Кейн откатывались в средний блок, предоставляя свободу центрбекам Арсенала – но перекрывая каналы передач на Жоржиньо.

Что наиболее важно, Томас Тухель сознательно затягивал "канониров" на свою половину, чтобы одной-двумя передачами выводить вингеров на пространство. Банально и скучно, как для команды с такими возможностями – но данная тактика работала, как часы.

Всего за три минуты после пропущенного гола Бавария отыгралась. Все началось с простого выноса под давлением, когда хозяева почти всей командой залезли на чужую треть. Позади оставались только два центрбека и Кейн, а вынос полетел куда попало – Габриэл подхватил мяч и сбросил его Кивиору.

Впрочем, поляк махнул мимо мяча, за что получил мгновенное наказание. Горецка обогнал Райса и получил передачу от Сане на ход, сразу же выкатив проникающий пас Гнабри – а тот спокойно прошил Райю. 1:1! Давид пропустил впервые с 24 февраля. Интересно, что семь последних выездных голов Гнабри в Лиге чемпионов были забиты в Лондоне (4 Тоттенхэму, 2 Челси и 1 Арсеналу)

Еще через шесть минут Кейн заметил пространство за Кивиором и забросил туда черпачок, но Сане немного не успел к мячу. На 31-й же Лерой просто подхватил мяч на фланге и начал диагональное смещение в штрафную, заодно переиграв нескольких оппонентов – там его сбил Салиба. Пенальти, Кейн, 1:2!

