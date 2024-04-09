Осторожный выбор Артеты

Микель Артета не удивил стартовым составом. Интрига крутилась только вокруг позиции левого защитника. Арсенал мог бы получить больше контроля с Зинченко в старте, однако бросать украинца под грандиозных вингеров Баварии было страшно. Кивиор и Томиясу выглядели более осторожным вариантом, но тогда бы пришлось жертвовать эффективностью продвижений.

Привет от Кейна в видеообзоре матча Арсенал – Бавария – 2:2

Тренерский штаб хозяев сделал ставку на Кивиора. Ему выпало сыграть против Сане – участие Лероя во встрече оставалось под вопросом, однако он таки успел восстановиться. Как и Нойер с Команом, вот только француза придержали на скамейке. Kicker писал, что при таком раскладе в основе выйдет Мюллер, но его место на поле занял Мусиала.

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Арсенал едва не снес Баварию на старте

"Канониры" не стали отказываться от своей привычной тактики, накрыв мюнхенцев интенсивным прессингом. Давление вылилось в желтую для Дэвиса уже на 10-й минуте, причем Альфонсо пропустит ответный матч. Счет можно было открывать на этой же минуте в результате удара Мартинелли метров с 23-х – мяч пролетел рядом с правой стойкой!

В конце концов, Арсенал добился успеха на 12-й минуте. Сака получил заброс от Эдегора и попытался переиграть Дэвиса, но не смог. Мяч тут же подхватил Хаверц, который выполнил скидку Уайту – Бен же сразу дал пас в штрафную, куда успел ворваться Сака. Букайо принял и с левой закрутил под дальнюю штангу. 0:1!

Таким образом, Букайо присоединился к восьмому голу Арсенала в текущем сезоне Лиги чемпионов (4 гола и 4 ассиста). Больше результативных действий имеет только Кейн.

Еще через три минуты северные лондонцы должны были удваивать преимущество. Эдегор снова выполнил заброс из глубины, мяч вынесли на линию полукруга, а там первым на подборе оказался Хаверц. Кай моментально отдал проникающий пас, организовав Вайту выход один на один – впрочем, Бен пробил прямо в Нойера!

Бавария выбрала стиль Полесья. Арсенал отскочил.

Даже на стартовой 15-минутке статистика была равной, за исключением ударов (3:0). Например, по врываниям в финальную треть было 17:16, а по касаниям в штрафной – 3:3. Просто подопечные Микеля Артеты действовали динамичнее и интенсивно прессинговали, заставляя Нойера лупить по аутам. Да и при изломе среднего блока прослеживались интересные идеи с опусканием Эдегора в глубину.

Мюнхенцы же приехали контратаковать. В позиционном наступлении они вообще ничего не предложили, а от прессинга показательно отказались. Гнабри и Кейн откатывались в средний блок, предоставляя свободу центрбекам Арсенала – но перекрывая каналы передач на Жоржиньо.

Что наиболее важно, Томас Тухель сознательно затягивал "канониров" на свою половину, чтобы одной-двумя передачами выводить вингеров на пространство. Банально и скучно, как для команды с такими возможностями – но данная тактика работала, как часы.

Всего за три минуты после пропущенного гола Бавария отыгралась. Все началось с простого выноса под давлением, когда хозяева почти всей командой залезли на чужую треть. Позади оставались только два центрбека и Кейн, а вынос полетел куда попало – Габриэл подхватил мяч и сбросил его Кивиору.

Впрочем, поляк махнул мимо мяча, за что получил мгновенное наказание. Горецка обогнал Райса и получил передачу от Сане на ход, сразу же выкатив проникающий пас Гнабри – а тот спокойно прошил Райю. 1:1! Давид пропустил впервые с 24 февраля. Интересно, что семь последних выездных голов Гнабри в Лиге чемпионов были забиты в Лондоне (4 Тоттенхэму, 2 Челси и 1 Арсеналу)

Еще через шесть минут Кейн заметил пространство за Кивиором и забросил туда черпачок, но Сане немного не успел к мячу. На 31-й же Лерой просто подхватил мяч на фланге и начал диагональное смещение в штрафную, заодно переиграв нескольких оппонентов – там его сбил Салиба. Пенальти, Кейн, 1:2!

Leroy Sane Gotta Be Quicker Than That Arsenal Vs Bayern UEFA Champions League pic.twitter.com/842acEi3oD - Bread And Circus Media (@riggedsportsme) 9 апреля, 2024

На 37-й минуте все могло завершиться. Арсенал снова втянулся и потерял мяч, а Мусиала одной передачей запустил Сане на рандеву с голкипером. Лерой пробежал метров 40 с Уайтом на хвосте, однако прямо перед ударом Бен успел его накрыть!

Арсенал за это время имел только несколько заблокированных ударов и стандартов. Конкретикой завершился только один (Габриэл пробивал головой мимо дальней штанги), но минимум два раза во вратарской площадке Баварии начиналась паническая суматоха. В конце концов, свисток арбитра отправил команды на перерыв при счете 1:2.

Микель Артета пошел на риск, выпустив Зинченко. Александр полностью оправдал доверие

Кивиора решили заменить после перерыва. Проблема заключалась не только в пропущенных голах, а и в общем дисбалансе игры Арсенала. "Канониры" всегда тяготеют вправо, ведь там взаимодействуют Сака и Эдегор, но всего 16% атак через левый край Арсенала – это слишком. Даже если на этом фланге оборонительный Кивиор играет против вдохновленного Сане.

Микель Артета бросил в бой Зинченко. Это был страшный риск, но логика была понятна. Арсенал должен был улучшить контроль и стать более вариативным в атаке (до перерыва почти не было разрезных передач в центре), а Сане будет обыгрывать полкоманды что с Кивиором, что без него.

На практике все получилось сложнее. Контроля у Арсенала не стало больше – статистика по всем показателям держалась в тех же пропорциях, что и до перерыва. Рисунок игры в целом тоже особо не изменился. "Канониры" держали территориальное преимущество, а "рекордмайстер" отвечал контратаками. Причем после перерыва Мюнхен существенно улучшил свою работу по ничейным мячам.

Трекер ожидаемой остроты в матче Арсенал – Бавария

В таком рисунке игры неожиданно круто проявил себя Зинченко. Во-первых, украинец очень убедительно выглядел в обороне, выиграв 4 из 7 единоборств на земле и торжествовав в 3-х попытках переиграть себя на дриблинге из 5-ти. В ряде других эпизодов Саша умело замедлял оппонентов и не шатался, выигрывая время для возвращения партнеров. Как следствие, ни одного момента с фланга Зинченко у Баварии после перерыва не было.

Во-вторых, наш земляк выдал блестящую пасовую работу. 35 из 39-ти его пасов оказались точными. 5 передач Александра пошли с продвижением, что стало вторым результатом среди всех участников матча.

Причем Саша был вездесущим, не боясь заходить даже в правый полуфланг. И везде был полезным. Суммарная острота передач Зинченко – четвертая среди всех участников матча.

Адекватного решения по фактору Зинченко мюнхенцы так и не нашли. Арсенал с появлением украинца стал другим – не намного лучше, но значительно спокойнее и сбалансированнее. Команда начала пользоваться своим мощным владением.

Второй тайм – скука, но выиграть могли обе команды.

Моментов, к сожалению, такой футбол не приносил. Арсенал вообще провел только три удара после перерыва, а восемь выстрелов Баварии не дотянули даже до одного ожидаемого гола. Впрочем, в конце встречи стало жарко.

Сначала Арсенал сравнял счет. Сработали новые замены Микеля Артеты – Троссар заменил неэффективного Мартинелли, вместо Жоржиньо вышел Жезус, а опорную зону освежил Парти. На 76-й минуте Леандро зашел на правый полуфланг, где совместными усилиями с Жезусом помог отобрать мяч, после чего открылся под пас на линию штрафной. Бельгиец сразу же пробил в дальний угол. 2:2!

А в концовке случился размен. На 90-й минуте Коман принял передачу от Мусиала и с острого угла попал в ближнюю штангу!

Не обошлось без судейского скандала

Через две минуты после момента Комана забивать должен был Сака. Букайо прорвался в штрафную на рандеву с Нойером, обошел Мануэля и упал после контакта с ногой голкипера. Арбитр Гленн Нюберг после консультаций с VAR пенальти не назначил.

Сака начал спорить, но на видео падение действительно выглядит так, будто англичанин сам искал контакта. Микель Артета не стал протестовать.

А вот Томас Тухель был в гневе. Бавария во втором тайме тоже претендовала на пенальти, причем эпизод выглядел трагикомично. Райя при введении мяча в игру покатил Габриэлу, а бразилец подхватил его в руки и поставил на газон – чтобы разыграть удар от ворот. Вот только перед касанием Райи арбитр уже дал свисток!

Свисток дует.

Райя играет на Габриэля он подхватывает его рукой. Чистый отказ от пенальти pic.twitter.com/BvSsr8bVCW - Marc (@11Marcc) 9 апреля, 2024

"Этот момент с игрой рукой был решающим! Судья признался нашим игрокам, что видел эпизод, но сказал, что не будет свистеть детскую ошибку в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нас это злит, но что поделаешь", – заявил коуч Баварии.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал 2:2 в Северном Лондоне. Судьба полуфинальной путевки решится на "Альянц Арене".

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