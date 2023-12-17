Последние два матча МЮ на Энфилде завершились для команды Эрика Тен Хага полным крахом – 0:7 и 0:4. Сегодня манкунианцы снова не забили, но хотя бы не пропустили в свои ворота. Главная заслуга в этом принадлежит Андре Онана, сделавшему 8 сэйвов.

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Свой момент имели и гости, но Хейлунд не сумел переиграть Алиссона. Ман Юнайтед еще и в меньшинстве доигрывал – Далот возмутился решением Майкла Оливера и получил за чрезмерные эмоции желтую карточку, ставшую для него второй.

0:0 – счет, который порадовал, прежде всего, Арсенал. Команда Александра Зинченко несколькими часами раньше обыграла Брайтон и стала лидером АПЛ. Ливерпуль занимает второе место, отстав от "канониров" на 1 балл. Манчестер Юнайтед разместился на 7 позиции турнирной таблицы. Отставание "красных дьяволов" от зоны ЛЧ составляет 6 очков.