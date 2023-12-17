Останні два матчі МЮ на Енфілді завершилися для команди Еріка Тен Хага повним крахом – 0:7 і 0:4. Сьогодні манкуніанці знову не забили, але й хоча б не пропустили у своїй ворота. Головна заслуга в цьому належить Андре Онана, який зробив 8 сейвів.

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Свій момент мали і гості, але Хьойлунд не зумів переграти Аліссона. Ман Юнайтед ще й у меншості дограва – Далот обуився рішенням Майкла Олівера і отримав за надмірні емоції жовту картку, яка стала для нього другою.

0:0 – рахунок, який потішив, передусім, Арсенал. Команда Олександра Зінченка кількома годинами раніше обіграла Брайтон і стала лідером АПЛ. Ліверпуль посідає друге місце, відставши від "канонірів" на 1 бал. Манчестер Юнайтед розмістився на 7-й позиції турнірної таблиці. Відставання "червоних дияволів"