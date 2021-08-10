Обоих украинцев оценили в 5,5 млн фунтов. Но есть нюанс – цены на вингеров в среднем, конечно же, значительно выше, чем на защитников, ведь вингеры приносят больше очков.

Среди хавбеков Ярмоленко ставят на один уровень с резервистами топ-клубов и опорниками, которые традиционно не зарабатывают много баллов. Например, в те же 5,5 млн оценили Родри из Манчестер Сити, Фабиньо из Ливерпуля и Мартинелли из Арсенала.

У Зинченко ситуация иная. Он проигрывает только топовым фулбекам, как Трент (7,5) или Канселу (6), но стоит наравне с лучшими центрбеками и элитными крайними защитниками. Удивительно, что аналогичную цену в 5,5 имеет один из лидеров МЮ Люк Шоу.

В Украине большой популярностью пользуется Fantasy на официальном сайте английской Премьер-лиги. В свою команду нужно набрать 15 игроков местных клубов, которые за матчи чемпионата будут приносить баллы. Футболисты оценены от 12,5 млн фунтов до 4,5 на усмотрение специалистов. Лимит для участника – 100 млн британской валюты.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну