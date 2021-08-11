Колос и Ворскла вылетели из Лиги конференций после первого же раунда квалификации, но позиции клубов УПЛ не столь уж безнадежны. Украина имеет все шансы вернуть себе прямую путевку в групповой турнир ЛЧ.

Украина понемногу обходит Россию и других конкурентов

Де Дзерби искусно избежал ловушек, которые расставил наставник Генка. Шахтер победил и во второй раз со счетом 2:1. Это не была игра в одни ворота, но качество исполнения решило все. В 4 из 5 матчей сезона команда итальянского тренера пропускала, но только в одной встрече с Александрией не удалось перестрелять соперника. Украину в еврокубках 2021/22 уже представили 3 коллектива. Только Шахтер сумел победить. "Горняки" принесли 2 зачетных очка. В свою очередь Колос и Ворскла на двоих за вдвое большее количество матчей набрали всего 1,5 балла в нашу графу таблицы коэффициентов.

Шахтер на классе выиграл тяжелый бой у Генка и прошел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Интересно, что лидером среди украинских клубов является Динамо. Киевляне, еще не стартовав в ЛЧ, уже принесли Украине 4 очка в копилку – это бонус за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. В целом у нас 7,5 балла, но их нужно разделить на 5, потому что именно столько команд стартовало в еврокубках от УПЛ. Как следствие, получаем 1,5 очка. Это показатель лучше, чем у наших прямых конкурентов, которые сейчас стоят выше в таблице коэффициентов: России (1,4), Шотландии (1,3) и Австрии (0,7).

Матчи Лиги чемпионов очень помогли украинцам и с оппонентами, пытающимися нас перегнать. Сербия в целом мощно стартовала (2,125), но Шериф Вернидуба сенсационно остановил их самый топовый актив Црвену Звезду – не иначе, как "стыдом", называют местные СМИ конфуз легендарного Деяна Станковича. А вот фанаты в Бельгии испытывают двойное сожаление, ведь Шахтер выбросил из ЛЧ их Генк, забрав максимум баллов. Это означает, что в противостоянии стран мы также ведем, увеличивая общий отрыв до почти 4 очков в рейтинге ассоциаций.

Все пары плей-офф Лиги чемпионов 2021/22: украинцы не на последних ролях

Монако (Франция) – Шахтер (Украина)

Бенфика (Португалия) – ПСВ (Нидерланды)

Зальцбург (Австрия) – Брондбю (Дания)

Янг Бойз (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия)

Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария)

Шериф (Молдова) – Динамо Загреб (Хорватия)

Не Шахтером единым в квалификации. Сотворить историческое чудо попытается Юрий Вернидуб с его командой легионеров со всего мира, которую испанская Marca уже величает сборной ООН (Организации объединенных наций). Соперник очень непростой – загребское Динамо, четвертьфиналист предыдущей Лиги Европы. Роман Яремчук за несколько десятков минут в дебютном матче за Бенфику успел прибить Спартак, организовав классное взятие ворот, которое УЕФА впоследствии переписал на автогол. Отмечаем важность двойного фиаско московского клуба в контексте борьбы за топ-10, дающее чемпиону гарантированное право без квалификации сыграть в основной сетке Лиги чемпионов. Спустя год, когда у нас отпадет высокий коэффициент в 8 набранных баллов (с отрывом лучший за 5 сезонов), именно с Россией может развернуться серьезная борьба за топ-10.

Бенфика победила Спартак с голом имени Яремчука – украинец топово дебютирует за "орлов", но до ЛЧ лиссабонцам ещё далеко

Игорь Пластун, похоже, нашел себя в команде, где играл до Гента. Украинский центрбек – незаменимая единица Лудогорца. Болгары тоже сенсационно прошли греческий Олимпиакос команду со значительно более сильными традициями, бюджетом и составом. Ференцварош уже прошел 2 раунда квалификации, но Александр Зубков и Игорь Харатин не намерены останавливаться на самом финише. Соперник приемлемый – Янг Бойз можно и нужно проходить, если уж четвертьфиналиста ЛЕ выбили (Славию). Так что только в одной паре украинским болельщикам не за кого болеть.

Таблица коэффициентов: какие перспективы Украины

Лигу чемпионов 2022/23 оба представителя УПЛ начнут с квалификации. Но потеряв прямую путевку, мы сразу начали наверстывать позиции на 2023/24. Прошлый сезон завершили на 12 позиции в рейтинге УЕФА, сейчас уже приблизились к заветной топ-10, с потенциалом бросить вызов еще и России с Шотландией. На самом деле откатиться назад – весьма полезно. Динамо и Шахтер (если не случиться большой сенсации, именно этот дуэт разыграет первые 2 места в чемпионате) на двоих могут провести сразу 8 матчей еще на стадии квалификации.

Из предыдущего опыта помним, что это очень хорошо отражалось на наших коэффициентах. Ведь именно украинские гранды набирают больше всех очков в копилку, а в квалификациях обычно можно разжиться большим количеством набранных баллов, чем в основной части Лиги чемпионов или той же плей-офф ЛЕ. Поэтому с одной стороны вылет Колоса и Ворсклы от финнов да казахов – это кошмар, удар по престижу, а с другой – в последние годы вся надежда и так на Динамо, Шахтер, а также Зарю.

Возвращение путевки в Лигу чемпионов как главная миссия – с чем входят украинские клубы в еврокубковый сезон 2021/22