Испанский специалист определился со стартовой одиннадцаткой на матч 18-го тура АПЛ против Ньюкасла. В ней оказался и наш земляк, сообщает пресс-служба клуба.

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Для Зинченко этот выход является четвертым подряд в основе. В этом сезоне это рекорд Александра. До этого он с первых минут начинал со старта матчи против РБ Лейпциг (1:2), Вулверхэмптона (1:0) и Лидса (7:0). Всего в кампании 2021/22 украинец провел 10 поединков, в которых отличился одной результативной передачей.

Сейчас Манчестер Сити лидирует в английской Премьер-лиге, лишь на один пункт опережая Ливерпуль.